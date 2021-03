So blickt Prignitz-Landrat Torsten Uhe auf das Corona-Jahr

Perleberg

Die Corona-Krise jährt sich auch in der Prignitz zum ersten Mal. Im MAZ-Interview äußert sich der Prignitzer Landrat Torsten Uhe zu den Auswirkungen auf die Region und den Landkreis.

Herr Uhe, beruflich und persönlich haben Sie ein Jahr hinter sich, das stark von der Corona-Pandemie geprägt war. Lassen Sie uns darüber reden.

Torsten Uhe: Die gesamte Arbeit war seit März 2020 geprägt von der Pandemie. Die Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in der Pflege, in den Supermärkten, wie auch die Mitarbeiter der Kreisverwaltung und in den Kommunen und in vielen anderen Bereichen waren und sind sehr stark gefordert. Ich möchte ausdrücklich auch die vielen Personen erwähnen, die im Homeoffice gearbeitet haben oder arbeiten.

Auch ich persönlich war zweimal in dieser Situation – einmal im Frühjahr durch eine angeordnete Quarantäne und einmal Ende des Jahres, wo ich mich nochmals nach Erkrankung in Quarantäne begeben musste. Nach einem Jahr Leben mit Covid-19 müssen wir uns jetzt aber vorbereiten auf eine Rückkehr ins normalere Leben. Das wird mit dem Fortgang der Impfungen eher möglich sein. Aber bestimmte Regeln und Vorsichtsmaßnahmen werden weiter gelten.

Detlef Wienecke aus Vettin (Gemeinde Groß Pankow) freut sich, von seinem Hausarzt Oliver Körnig eine Impfung gegen Covid-19 zu erhalten. Quelle: Bernd Atzenroth

Modellversuch in Hausarztpraxen ist Grund zur Hoffnung

Was stimmt Sie hoffnungsfroh, dass sich bald die Lage bessert?

Ich freue mich, dass bei uns jetzt als Modell in zwei Hausarztpraxen geimpft werden kann und dass auf unsere Initiative hin im Land ein solches Projekt gefahren wird. Das ist nur ein erster Schritt. Der Bundesgesundheitsminister muss jetzt die Impfverordnung ändern, damit alle Arztpraxen und Betriebsärzte impfen dürfen.

Regionen ohne Impfzentrum fühlten sich benachteiligt

Aber das Impfzentrum wird ja in Perleberg auch bereits vorbereitet.

Ja. In der Rolandhalle wird es ein weiteres Impfzentrum des Landes geben, das wir auf Bitte des Landes errichten. Das DRK wird dann das Impfzentrum betreiben. Die bereits elf bestehenden Impfzentren wurden durch Land und Kassenärztliche Vereinigung errichtet und betrieben. Bei uns und in den anderen sechs Landkreisen und kreisfreien Städten stand die Kassenärztliche Vereinigung dafür nicht zur Verfügung. Leider.

Die Perleberger Rolandhalle wird als Impfzentrum vorbereitet. Quelle: Stephanie Fedders

Auch das Havelland errichtet jetzt aus eigener Kraft ein Impfzentrum. In den verbliebenen Landkreisen wird es andere Modelle geben. Die Kritik geht hier insbesondere in Richtung Land. Die Kassenärztliche Vereinigung war vom Land beauftragt, lediglich die vorgenannten elf Impfzentren zu schaffen. Dadurch fühlten sich die Regionen ohne Impfzentren benachteiligt, da hier zum Teil sehr weite Wegstrecken zum nächsten Impfzentrum zu bewältigen sind. Und das auch von den Hochbetagten. Klar, dass der Protest nicht auf sich warten ließ.

„Ausschließliche Fokussierung auf Inzidenzwert unangebracht“

Vertreter des Landkreises haben in jüngster Zeit den Wert der Inzidenzzahl als einzigen Maßstab für die Bewertung der Situation in Zweifel gezogen. Warum?

Für eine künftige Bewertung der Situation muss es einen Mix aus verschiedenen Faktoren geben. Die ausschließliche Fokussierung auf einen bestimmten Inzidenzwert halte ich für unangebracht. Es hat sich ja erst jüngst gezeigt, wie stark in unserer dünn besiedelten Region mit einem überdurchschnittlichen Anteil von über 80-Jährigen und damit einem hohen Angebot von ambulanten und stationären Pflegestrukturen bei nur wenigen Fällen die Ausschläge nach oben und unten sind. Und das ist nur ein Beispiel.

„Pandemiebedingt wurde manches nicht so wahrgenommen“

Wie hat sich die Pandemie auf all die anderen Vorhaben im vergangenen Jahr ausgewirkt?

Trotz Corona mussten die Arbeiten weitergehen. Im vergangenen Jahr hat sich sicher einiges verzögert, etwa beim Breitbandausbau. Immerhin hat er in Pritzwalk begonnen. Im ersten Halbjahr 2021 ist der Baustart für ein weiteres Baulos vorgesehen.

Pandemiebedingt wurde manches nicht so wahrgenommen, wie es vielleicht sonst der Fall gewesen wäre. Ich denke da an den Spatenstich für den Bau der A14 in Wittenberge – und damit verbunden ein klares Bekenntnis dazu, dass es die neue Autobahnbrücke über die Elbe geben wird. Natürlich waren die Fortschritte bei der überregionalen Mobilität wichtig, nicht nur bei der A14, sondern auch beim Deutschlandtakt der Bahn, aber auch bei der Bahnstrecke RE 73/74 und auch in Sachen Kreisstraßenausbau ist es weitergegangen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Gänsehaut-Duett: Paula Rohde (l.) und Beatrice Fanetti sangen im Rahmen der Lotte-Lehmann-Akademie „Sous le dôme épais“ aus der Oper „Lakmé“ von Léo Delibes. Quelle: Jens Wegner

Leider gab es im Jahr 2020 nur wenige kulturelle Höhepunkte. Weder die Elblandfestspiele in Wittenberge noch das Mittelalterspektakel auf der Plattenburg noch die Tour de Prignitz fanden statt. Immerhin ist es gelungen, dass mit einem sehr guten Hygienekonzept die Lotte-Lehmann-Akademie stattfinden konnte.

„Die eigentliche Arbeit muss ja weitergehen“

Inwieweit sind Sie mit Ihrer Organisationsstruktur an die Belastungsgrenze gekommen?

Wir haben die Aufgaben im Hause verteilt. Grundsätzlich ist jede Struktureinheit in die Pandemiebewältigung direkt oder indirekt einbezogen. Im Vordergrund steht natürlich das Gesundheitsamt, welches personelle Unterstützung aus anderen Bereichen der Verwaltung und Bundeswehr erhält. Der Bereich Brand- und Katastrophenschutz koordiniert unter anderem die Errichtung des Impfzentrums. Kollegen aus der Kreisverwaltung führen gemeinsam mit den Kommunen und Polizei Kontrollen vor Ort durch. Und dann sind wir auch mit unseren Dienstleistungen weiterhin für die Bürger da. Die eigentliche Arbeit muss ja weitergehen.

Die Ehrenamtler des DRK stellen seit einem Jahr die zentrale Teststation sicher. Dafür herzlichen Dank.

Wittenberges Bürgermeister Oliver Hermann (l.) und der Prignitzer Landrat Torsten Uhe (2.v.l.) sprechen bei der Freigabe des A14-Abschnitts zwischen Colbitz und Dolle mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (r.). Quelle: Annette Löther/Landkreis Prignitz

„In der Corona-Krise dürfen wir nicht die anderen Gefahren vergessen“

Die Prignitz hat auch in den kritischen Wochen Anderen geholfen. Die Sanitätseinheit des DRK hat Patienten aus dem Süden des Landes in andere Krankenhäuser verlegt, weil dort die Betten voll waren. Unser Kreiskrankenhaus hat auch Patienten aus anderen Landesteilen aufgenommen, so auch aus Neuruppin. Soll heißen: Wir waren und sind zwar ganz stark gefordert, aber eine Überlastung ist nicht eingetreten.

Und: In der Corona-Krise dürfen wir nicht die anderen möglichen Gefahren vergessen, die der Region drohen können. Es kann ja jederzeit wieder passieren, dass wir ein starkes Hochwasser bekommen. Nebenbei bemerkt: Auch während des Corona-Jahres sind wir beim Deichbau gut vorangekommen, etwa zwischen Weisen und Breese und bei Hinzdorf.

Ion Dumitrel, Präsident des rumänischen Landkreises Alba, war Gast von Torsten Uhes Neujahrsempfang vor einem Jahr. Quelle: Bernd Atzenroth

„Unsere Partnerschaft mit Rumänien besteht natürlich weiter“

Anfang 2020 hatten Sie noch Besuch aus der neuen rumänischen Partnerregion Alba Julia. Eine Fahrt dorthin, die für Juli geplant war, musste aber abgesagt werden. Wie geht es mit der Partnerschaft weiter?

Unsere Partnerschaft mit Rumänien besteht natürlich weiter, aber persönliche Begegnungen haben nicht stattfinden können. Da hoffen wir, in diesem Jahr persönliche Kontakte herstellen zu können.

„Die Auswirkungen von Corona auf die Haushaltslage kommen später“

Wie groß wird nach dem Corona-Jahr der finanzielle Spielraum für den Kreis sein?

In den Folgejahren wird es angespannter – die Auswirkungen von Corona auf die Haushaltslage kommen tatsächlich später, weil Veränderungen zeitversetzt wirken. Wir haben in den vergangenen Jahren aktiv an der Konsolidierung der Kreisfinanzen gearbeitet.

Ich bin den Mitgliedern der Arbeitsgruppe außerdem sehr dankbar, dass wir den jahrelangen Rechtsstreit über die Kreisumlage ausräumen konnten. Das war ein gutes Ereignis zum Ende des Jahres. Wir beginnen jetzt mit dem Erarbeiten des nächsten Doppelhaushaltes. Zielstellung ist es, die Kommunen weiter zu entlasten, so wie wir es seit 2014 in den unterschiedlichsten Formen getan haben. In welchem Umfang wir dies realisieren können, hängt natürlich auch damit zusammen, was möglich sein wird. In diesem Zusammenhang schauen wir uns das Thema Kreisumlage an.

Kreistagsabsage: Zwingende Entscheidungen standen nicht an

Der Kreistag hat sich entschieden, seine nächste Sitzung abzusagen. Wie denken Sie darüber?

Die Fraktionsvorsitzenden haben sich mehrfach mit dieser Frage beschäftigt. Der Vorstand des Kreistages hat im Rahmen des Gesundheitsschutzes so entschieden. Seitens der Verwaltung gibt es auch keinen Vorgang, über den der Kreistag im März zwingend entscheiden muss.

Der Kreistag kam am 3. Dezember zu seiner letzten Sitzung im Jahr 2020 zusammen - wegen Corona wieder in der Perleberger Rolandhalle. Quelle: Bernd Atzenroth

„Für den Bürger wird das eine Verbesserung sein“

Was sind die wichtigsten investiven Vorhaben 2021?

Natürlich der Breitbandausbau und unsere Investitionen an Schulen. Unsere Kleinannahmestelle in Perleberg wird vom Standort bei der Kreisstraßenmeisterei an den Standort Zum Gewerbepark umziehen. Für den Bürger wird das eine Verbesserung sein, denn die neue Annahmestation ist modern – ein zeitgemäßes und gutes Angebot für die Bürger, das einfach und komfortabel gestaltet werden soll. Das sind einige Beispiele aus den Investitionsvorhaben für das Jahr 2021.

„Wir werden es mit Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun haben“

Wie sehr wird auch nach Ende der Corona-Pandemie unser Leben verändert sein?

Nach der Pandemie werden wir bestimmte Veränderungen einfach haben. Ich glaube nicht, dass ich künftig so oft nach Potsdam fahren muss wie früher. Dank der Videokonferenzen bin ich aber trotzdem noch Bestandteil dieser Sitzungen. Wir werden es mit Veränderungen in der Arbeitswelt zu tun haben, etwa beim Homeoffice.

„Bevölkerungsschutz muss einen ganz anderen Stellenwert erhalten“

Welche weiteren Konsequenzen sollten aus Ihrer Sicht aus den Erfahrungen des Corona-Jahrs gezogen werden?

Bei der Schutz-Ausrüstung müssen wir in Deutschland mit eigenen Produkten wieder die Vorratslager füllen. Wir waren ja zunächst letztlich nicht in der Lage, uns mit ausreichend Schutzmasken einzudecken – die reine Ausrichtung auf den asiatischen Markt muss deshalb korrigiert werden. Der Bevölkerungsschutz in Deutschland muss einen ganz anderen Stellenwert erhalten. Es geht nicht nur um die Feuerwehr und den Brandschutz, sondern es geht um weitaus mehr.

Von Bernd Atzenroth