Perleberg

IM Hütchen war am aktivsten: Die Frau verfasste sage und schreibe 1200 Seiten für die Stasi über das Pfarrerehepaar Gisela und Hans-Peter Freimark. Und IM Hütchen war nicht allein: Etwa 50 Menschen bespitzelten in den späten siebziger und in den achtziger Jahren die Freimarks für die Staatssicherheit....