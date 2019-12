So feierten die Ackerbürger den Advent in Lenzen

Lenzen

Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr in der Seetorstraße 7: Die letzten Handgriffe sind noch zu tun, bis es um 14 Uhr losgehen kann. Dann ist Einlass für die Besucher, die hier im ganz privaten Rahmen erleben können, wie einst und auch jetzt in einem Ackerbürgeranwesen Advent gefeiert wird.

Anwesen bedeutet, nicht nur im Haus, denn es gibt im kleinen Hof noch Hühner – historische Rassen, versteht sich – sowie Kaninchen und Ziegen, die ja die Vorweihnachtszeit auf ihre Art miterleben dürfen. „Da haben wir Vorwerk- und Seidenhühner, und in der Scheune sind Thüringer Waldziegen und Holländer-Kaninchen untergebracht, die jeden Tag gut versorgt werden und zum 2. Advent noch eine Extra-Portion bekommen. Und darüber freuen sie sich auch, das merkt man ihnen an“, erzählt Wolfgang Wiese, der nicht nur fachgerecht, sondern auch sehr liebevoll mit den Tieren umgeht.

200 Jahre alte Truhe ist der wertvollste Gegenstand des Hauses

Dann geht es ins Haus. Hier ist seit 14 Tagen alles für den Adventssonnabend vorbereitet worden. In acht Räumen und an dementsprechend vielen Fenstern wurden weihnachtliche Dekorationen, die hier in unendlicher Vielfalt zu sehen sind, gestellt und gehängt. Unten im Flur steht schon mal ein Weihnachtsbaum – neben dem wertvollsten Gegenstand des Hauses, einer 200 Jahre alten städtischen Truhe mit kostbaren Beschlägen. „Die Bauern auf dem Land hatten natürlich auch ihre Truhen, aber da war der Inhalt wichtiger als das Äußere“, weiß der Hausherr dazu zu berichten.

Blick in ein Lenzener Haus, dass im Jugendstil eingerichtet ist. Quelle: Kerstin Beck

Auch in der guten Biedermeier-Stube nebenan und im Musikzimmer ist alles picobello hergerichtet. Hier wird in den nächsten Stunden Sohn Stuart auf Flügel und/oder Piano weihnachtliche Weisen spielen – und das vor allem in Erinnerung an seine 1948 verstorbene Großmutter, die in Hamburg eine gefeierte Pianistin gewesen war.

Schellackplatte von 1920 aufgelegt

„Sie hatte dort ja auch eine große Wohnung und bewahrte viele alte Kostbarkeiten auf“, erzählt der Hausherr weiter. „Dazu gehörte auch ein altes Koffergrammophon von 1920 mit Schellackplatten – wie zum Beispiel einer Platte mit dem Titel „ Lily Marleen“.

Natürlich steht das Grammophon jetzt im Wieseschen Kinderzimmer, und besagtes Liebeslied ist – und natürlich in dessen Originalversion von 1915 in einer Electrola-Aufnahme – auch gleich zu hören. „Eindrucksvoll, wie die Soldaten im Chor dazu singen!“, freut sich Wolfgang Wiese.

Friede war damals wichtiger als Wohlstand

Ja, die Soldaten. Um die geht es nachher auch, wenn hier im Kinderzimmer, das von einem kleinen Bullerofen wohlig heizt ist, aus den Tagebüchern verschiedener Vorfahren vorgetragen wird. Wo es um Krieg, Not, Vertreibung, Flucht und letztliches Ankommen in einer neuen Heimat geht. Und um das Weihnachtsfest, dessen kostbarstes Geschenk die Nachricht war, dass der Ehemann, der Sohn, der Bruder noch am Leben sind.

Es geht um Weihnachten, welches mit einem Stück Brot, einem Zipfel Wurst und bestenfalls mit einem einfachen Kuchen etwas ganz Besonderes war – und dazu mit der Erkenntnis, dass nicht etwa Wohlstand, sondern Friede ringsumher das wohl größte Präsent ist.

Drei Eisenbahnen im Spielzimmer

Da mutet es nach Luxus an, wenn im Zimmerchen etwas zu sehen ist, was schon immer Kinderherzen höher schlagen ließ: eine richtige, schöne und noch immer fahrbereite Eisenbahn. Bei genauem Hinsehen sind es insgesamt drei Bahnen. „Die älteste ist von meinem Vater und stammt von 1930, damit habe ich immer gespielt, wenn ich meine Tante besucht habe“, erinnert sich der Hausherr.

Dann gibt es noch ein Empfangsgebäude aus Blech aus dem Jahr 1959 mit einer passenden Eisenbahn samt russischem Stationsvorsteher. „Eisenbahn – das ist für mich meine Kindheit, und Erinnerung daran, wie Menschen miteinander gelebt und gearbeitet haben“, heißt es dazu.

Sie feiern „ganz in Familie“

Ergänzt wird die Sammlung von einem Feldbahnzug mit Grubenbahn, Personenzug und einer sogar funktionierenden Tunnelbohrmaschine, Zeitstellung 1900 bis in die 1930er Jahre. In Wirklichkeit stammt Letzteres aus dem Jahr 2019, ist jedoch äußerst liebevoll aus Holz gestaltet worden. Ein Bekannter, der sich auf die Fabrikation historischer Feldbahnen spezialisiert hat, hat die Wägelchen noch schnell für die Ausstellung hergebracht. Vater und Sohn setzen sich kurz hin, um damit zu spielen – so viel Zeit muss sein.

Die abschließende Frage, wie denn nun Weihnachten hier im Ackerbürgerhaus gefeiert werden wird, wird mit „ganz in Familie“, beantwortet. „Es gibt zu Heiligabend Krakauer mit Grünkohl, am 1. Weihnachtstag dann Hähnchen. Dazwischen werden wir viele deutsche Weihnachtslieder mit Klavierbegleitung singen und ich werde liebevoll an meine Vorfahren denken“, sagt der Hausherr.

Zuvor aber dürfen noch die Besucher kommen und sich die traditionelle Ackerbürger-Adventsfeier ansehen und anhören.

Von Kerstin Beck