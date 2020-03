Kunden haben mehr Geld als sonst abgehoben

Prignitz

Angst um sein Geld muss niemand haben, wie der Sparkassen-Sprecher Helge Reiter gegenüber der MAZ betont. Die Banken seien mit Notfallplänen gut auf die aktuelle Lage vorbereiten. „In den letzten Tagen konnten wir ungewöhnliche Spitzen beobachten, dass unsere Kunden mehr Bargeld als sonst abgehoben haben“, berichtet Reiter. Das sei aus seiner Sicht aber völlig unbegründet. Die Sparkassen seien auch in einer Corona-Krise gut aufgestellt.

Eine schlechte wirtschaftliche Lage, wenn viele Geschäfte schließen wie es gerade jetzt der Fall ist, habe nichts mit der Bargeldversorgung zu tun. „Der Kreislauf existiert weiter. Dann ist zwar weniger Bargeld im Umlauf, aber das Geld ist da.“

Die Sparkassen in der Prignitz haben trotz des Coronavirus weiterhin geöffnet. Es seien noch keine Öffnungszeiten in den Filialen eingeschränkt. Die Geldautomaten stünden für die Kunden immer bereit. Dennoch reagiere man auch hier auf die aktuelle Lage. „Abstand halten ist auch bei uns das oberste Gebot“, so Reiter.

Spuckschutz wird errichtet

Die Mitarbeiter arbeiten reduziert und räumlich getrennt. „Die Kunden rufen wir dazu auf, nur noch im Notfall die persönliche Beratung zu suchen. Wir sind auch im Internet und per Telefon erreichbar“, appelliert der Sparkassen-Sprecher. Noch in dieser Woche soll ein sogenannter Spuckschutz in den Geschäftsstellen installiert werden. Man wolle die hygienischen Maßnahmen so gut es geht einhalten.

Hinweisschilder an der Tür, wie sich die Kunden in der Sparkassen-Filiale auf dem Großen Markt in Perleberg zu verhalten haben. Quelle: Stephanie Fedders

Woanders ist etwas Kreativität gefragt. „Wir müssen elektronische Unterschriften geben. Dafür fassen wir immer ein und denselben Stift an. Jetzt liegen Servietten bereit oder wir ziehen Handschuhe über, mit denen wir den Stift benutzen“, erzählt Helge Reiter. Die Ansteckung von Mensch zu Mensch ist aus seiner Sicht aber viel wahrscheinlicher. So darf in die Beratungsräume zum Beispiel nur noch maximal ein Kunde mit rein.

Nur ein Kunde in der Bank

In den größeren Filialen in Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge ist der Platz kein großes Problem. Das sieht in den kleineren Geschäftsstellen schon etwas anders aus. „Dort sind die Kunden dazu aufgefordert, nacheinander in die Bank zu kommen“, so der Pressesprecher weiter. Eine Ansteckung über Oberflächen, wie den Geldautomaten oder das Bargeld, sieht Reiter als sehr gering an. Dennoch gelte auch hier: Handschuhe können getragen werden.

Geldautomaten sind jedoch nicht mehr oder weniger gefährlich als andere öffentliche Gegenstände, wie Türklinken, Wasserhähne oder Knöpfe. Quelle: epd

Geldautomaten seien jedoch nicht mehr oder weniger gefährlich als andere öffentliche Gegenstände, wie Türklinken, Wasserhähne oder Knöpfe. Trotzdem empfiehlt Helge Reiter, auch um die Mitarbeiter in den Supermärkten zu schützen, wenn möglich, mit Karte zu zahlen. Eine gute Handhygiene könne aber auch das nicht ersetzen. Regelmäßiges Händewaschen und der Verzicht vom Händeschütteln sind auch in den Sparkassen unverzichtbar.

Von Marcus J. Pfeiffer