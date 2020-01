So könnte 2020 werden – oder auch nicht

Prignitz

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da möchten wir schon einen Rückblick auf die Ereignisse des Jahres wagen. So könnte es kommen, finden wir – oder eben ganz anders. Ist alles nicht ganz so ernst gemeint, betrachten sie es also mit einem Schmunzeln.

Januar: Zum neuen Jahr setzt die Deutsche Bahn ihr Versprechen um und der Prignitz-Express kommt immer pünktlich – Verspätungen von mehr als zehn Sekunden gelten jetzt als nicht mehr statthaft. Leider wurden die Bürger davon überrumpelt, die sich schon auf die späte Ankunft am Bahnsteig eingerichtet haben: Die meisten Züge bleiben so leer, weil die Mitfahrer noch nicht am Bahnsteig sind, wenn die Züge schon wieder losfahren.

Beinahe wäre der Schalttag in der Prignitz abgeschafft worden

Februar: „Warum brauchen wir den Schalttag?“ fragten einige Prignitzer Kommunalpolitiker kritisch kurz vor Ende des Monats. Sie halten diesen für Unsinn und forderten den Kreistag deswegen zur Abschaffung des 29. Februar in der Prignitz auf. So würde in der Prignitz aus dem 29. Februar der 1. März, aus dem 1. März in der Prignitz der 2. und so weiter. Das absehbare Chaos focht die Antragsteller nicht an, dies könne ein Alleinstellungsmerkmal für die Prignitz werden, finden sie. Leider tagt der Kreistag erst im März, deshalb bleibt doch Alles beim Alten.

April: Erste Hochzeit des Jahres im Hochzeitswagen des Pollo. Leider kriegt der Bräutigam kalte Füße und zieht kurz vor Brünkendorf die Notbremse. Begründung: Diese Fahrt in den Ehehafen ging ihm viel zu schnell.

Pollo in Fahrt auf der Schwelle zum Glück. Quelle: Bernd Atzenroth

Juli: Erstmals respektiert ein Wolf die wolfsfreie Zone von Groß Pankow und tritt freiwillig den Rückzug Richtung Pritzwalk an, um dort künftig das neue Wappentier zu sein. Das Groß Pankower Gemeindeparlament fühlt sich in seiner Entscheidung bestätigt.

Rudi Rüssel frisst Bürgerhaushalt auf

September: Sattelschwein Rudi Rüssel, das sich gut aus dem Pritzwalker Bürgerhaushalt 2019 bedient hat, will jetzt auch 2020 die Mittel für sein Gehege auffressen. Leider kommt es nicht unter die zehn zu fördernden Projekte, woraufhin Rudi einfach alle Stimmkarten verspeist. Kurzerhand wird mit der Hand abgestimmt.

November: Schwerer Schlag für Knieper-Gemeinde: Kurz vor der Eröffnung der neuen Saison wird das Prignitzer Nationalgericht verboten. Grund: Der Klimawandel. Methan muss eingespart werden, auch das, welches beim Kniepern entsteht.

Vergangenheit: Noch 2019 wurde die Knieperkohlsaison im Kulturhaus Pritzwalk als Familienfest gefeiert. Quelle: Andreas Koenig

Dezember: Der Hit auf den Weihnachtsmärkten in der Region sind Starschnitte nach Bravo-Vorbild – sie zeigen die Verwaltungsspitzen in einer Prignitzer Kommune. So wolle man das Bild der eigenen Verwaltung verbessern, hieß es dazu. Mit dem Erlös sollen Geschenke für Kita-Kinder finanziert werden. „Für meine Kinder tue ich alles“, begründete eine Mutter den Kauf des Starschnitts.

Von Bernd Atzenroth und Julia Redepenning