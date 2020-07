So sind in der Prignitz Museen und Schulen vernetzt

Perleberg

Zwei neue Broschüren und die Fortsetzung der museumspädagogischen Arbeit – nach der coronabedingten Zwangspause hat der Vorstand des Förderkreises Prignitzer Museen jetzt darüber informiert, was sich während dieser Pause getan hat und was jetzt an Projekten ansteht.

Arbeit mit Vorbildcharakter

Seine Arbeit hat landesweit Vorbildcharakter: Einen Verein wie den Förderkreis Prignitzer Museen gibt es in ganz Brandenburg nicht. Sogar national und international ist man auf die Aktivitäten des Förderkreises aufmerksam geworden, insbesondere die Art und Weise, wie hier Museumspädagogik betrieben wird.

Frank Riedel, Vorsitzender des Förderkreises und Kulturamtsleiter in Perleberg, hielt dazu auf dem jüngsten Museumstag in Dresden einen Vortrag vor Kollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Deren Reaktion sei interessant gewesen: „Wie schaffen Sie das bloß im ländlichen Raum?“, hätten sie gefragt. An anderen Orten mit eigentlich besseren Voraussetzungen gelingt das nicht.

„Das schaffen andere Regionen nicht“

Ein Erfolgsgeheimnis: Es steckt viel Herzblut in der Arbeit für den Förderkreis Prignitzer Museen. Frank Riedel: „Wir sind Ideengeber dafür, wie man mit bescheidenen Mitteln, aber auch Beharrlichkeit und Leidenschaft zum Erfolg kommen kann.“

Eine ganze Schule nimmt jährlich an dem Projekt in Blüthen teil. Beim Auftakt 2018 waren 292 Wittenberger Jahnschüler, die alle Museumsgebäude in Blüthen besichtigten und einen schönen Schultag vor den Ferien hatten. Quelle: Bernd Atzenroth

Diesen Eindruck bestätigte auch Karin Kranhold von der Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg. Deshalb habe die Jury des Landes eine zweijährige Strukturförderung für den Ausbau seiner pädagogischen Arbeit bewilligt. Gerade die Vernetzung mit Schulen sei nicht leicht, hier aber gelungen.

Sie ist fest davon überzeugt, dass das für viele Ecken des Landes ein Vorbild sein kann. „Auch für uns ist es ein großartiges Projekt.“ Das könne enorme Strahlkraft entwickeln, „das schaffen andere Regionen nicht“.

Broschüre für Schulen wurde neu aufgelegt

Der Förderkreis hat einiges vorzuweisen: 24 Museen oder museumsähnliche Einrichtungen aus der ganzen Region haben sich in ihm zusammengefunden, von Lenzen bis Meyenburg, von Wittenberge bis Havelberg und von Wusterhausen bis Freyenstein. Dokumentiert sind sie seit 2019 in einer Broschüre, in der Angebote der Museen für Schulklassen aufgeführt sind.

Dieses in einer Auflage von 1000 Stück gedruckte Heft ist mittlerweile vergriffen. Nun aber gibt es eine zweite, überarbeitete Auflage. Die stellte der Vorstand des Förderkreises am Montag im Hof des Perleberger Stadt- und Regionalmuseums vor. „Es gibt ganz viele Leute, die die Broschüre in den Händen halten und dann feststellen, was wir für eine Vielfalt haben“, berichtet Anja Pöpplau, Leiterin des Perleberger Museums.

Zweites Heft mit allgemein-touristischen Angeboten

Aber der Förderkreis wollte sich nicht nur auf Schulen beschränken, sondern auch allgemein-touristische Angebote schaffen. Er hat daher gleich eine zweite Broschüre, ebenfalls in einer Auflage von 1000 Stück, drucken lassen. Sie wird in den Tourismusinformationen, den Museen und beim Tourismusverband Prignitz ausliegen.

Vorstandsmitglied Wolfgang Simon freute sich über das neue Angebot, zumal jetzt auch wieder mehr Radfahrer und Touristen in die Museen kommen. „In Pritzwalk habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht nur einen Ort sehen wollen.“ Daher sei das Heft zur Orientierung sehr gut.

Sauerkraut selbst gemacht

Möglich wurde seine Erarbeitung durch die Unterstützung der Dr.-Wolfgang-Neubert-Stiftung, der Sparkassen Prignitz und Ostprignitz-Ruppin sowie der Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg.

Ein paar in der Broschüre enthaltene spannende Angebote stellte Riedel vor: „Ernährung früher und heute“ heißt eines, das es im Perleberger Museum gibt. Anhand der Dauerausstellung können die Teilnehmer den Wandel der Ernährungsgewohnheiten von der Steinzeit bis in die Nachkriegszeit kennen lernen. Anschließend können sie wie zu Urgroßmutters Zeiten selbst Sauerkraut herstellen.

Vom Zar-Besuch und über die Fledermaus

Im Prignitz-Museum in Havelberg wiederum gibt es eine Führung mit kurzweiligen Geschichten rund um den Besuch Zar Peters 1716 in Havelberg. Das BUND-Besucherzentrum Burg Lenzen bietet wiederum unter dem Titel „Geheimnisvolle Jäger der Nacht“ einen Aktionstag rund um die Fledermaus im Lenzener Burgpark an.

„ Pritzwalk darf nicht fehlen“, merkte Riedel dann noch an. Schließlich sei in der dortigen Museumsfabrik das führende Technikmuseum im Nordwesten Brandenburgs im Aufbau.

Musempädagogik läuft weiter, Stelle wird vorerst nicht besetzt

„Ganz besonders am Herzen liegt uns die Förderung der Museumspädagogik, insbesondere das Projekt ’Lernort Prignitzer Museen’“, sagte Frank Riedel. Gefördert wurde dieses Projekt bereits seit 2017 vom Land, zunächst über das zuständige Museum und seit 2019 über die Plattform Kulturelle Bildung Brandenburg, als deren Vertreterin Karin Kranhold nach Perleberg gekommen war.

Auch wenn der Museumspädagoge Philippe Carasco mittlerweile in den Schuldienst gewechselt ist und bislang keine Nachfolge gefunden wurde, laufen die Projekte weiter. Philippe Carascos Stelle wird jedenfalls in diesem Jahr erst einmal nicht neu besetzt – ob danach die Haushaltslage des Landes eine Stellenbesetzung hergibt, muss sich zeigen.

Fahrten nach Blüthen und neue Ideen

Vorstandsmitglied Hannelore Franek kümmert sich jetzt erst einmal um die Projekte. Am 14. Juli ist eine Fahrt mit 65 Senioren nach Blüthen geplant. Lange war nicht klar, ob diese Fahrt stattfinden kann. Doch sie kommt zustande und ist laut Hannelore Franek ein erster Test, wie eine solche Fahrt bei Senioren ankommt.

Und auch der wegen Corona zunächst ausgefallene Blüthentag, bei dem diesmal die Pritzwalker Quandtschule dabeigewesen wäre, soll, wenn möglich, im neuen Schuljahr noch nachgeholt werden. Seit 2018 wird jeweils eine ganze Grundschule in den Museumspark nach Blüthen eingeladen.

Hannelore Franek berichtete auch darüber, dass die Aktivitäten in Richtung Volkshochschule im September auch wieder aufgenommen werden. Zudem stellte sie das Konzept für eine ganztägige Museums-Prignitz-Tour für Schulklassen vor.

Von Bernd Atzenroth