So stabil ist der Prignitzer Grundstücksmarkt

Stabile Vertragszahlen und steigenden Geldumsatz auf dem Prignitzer Immobilienmarkt vermeldet der aktuelle Grundstücksmarktbericht 2019 für den Landkreis Prignitz, der jetzt erschienen ist.

63,7 Prozent des gesamten Geldumsatzes mit bebauten Grundstücken

Insgesamt wechselte dem Bericht zufolge 2019 bei 1364 Verträgen eine Fläche von 2519 Hektar für rund 94 Millionen Euro den Besitzer. Der Prignitzer Grundstücksmarkt sei stark vom Handel mit bebauten Grundstücken geprägt. Damit seien 63,7 Prozent des gesamten Geldumsatzes erzielt worden.

Für ein freistehendes Einfamilienhaus wurden durchschnittlich 109 000 Euro gezahlt, während für Reihenhäuser und Doppelhaushälften der Kaufpreis im Mittel 82 000 Euro betrug.

424 Verträge über land- und forstwirtschaftliche Flächen geschlossen

Der Teilmarkt für Eigentumswohnungen spielt in der ländlichen Prignitz eine eher untergeordnete Rolle. Die 26 registrierten Verkäufe stellen lediglich einen Anteil von 1,5 Prozent am Gesamtumsatz dar.

2019 sind im Landkreis 424 Verträge über land- und forstwirtschaftliche Flächen geschlossen worden. Die Anzahl lag damit 6,5 Prozent über der des Vorjahres. Dabei erhöhte sich der Geldumsatz um 19,7 Prozent auf 26,2 Millionen Euro. Mit 2234 Hektar wechselten 7,4 Hektar mehr land- und forstwirtschaftliche Flächen den Besitzer als im Vorjahr.

Gutachterausschuss hat Bodenrichtwerte beschlossen

Daneben hat der Gutachterausschuss die Bodenrichtwerte für baureifes Land und land- und forstwirtschaftliche Flächen mit dem Stichtag 31. Dezember 2019 beschlossen.

Bei gehandelten Baulandgrundstücken sind auf dem Land die Kaufpreise um sieben Prozent zum Vorjahr gestiegen. In den Städten verfestigte sich das Niveau. Ein Eigenheimbauplatz kostet in Dörfern durchschnittlich 16 und in den Städten 32 Euro pro Quadratmeter.

Regional unterschiedliche Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen

Regional unterschiedliche Kaufpreise für landwirtschaftliche Flächen zeigen sich in Ackerland-Bodenrichtwerten von 0,95 Euro pro Quadratmeter in der Elbtalaue bis 1,90 Euro pro Quadratmeter im östlichen Landkreis.

Für Grünland wurden Bodenrichtwerte in einem Bereich von 0,71 bis 1,10 Euro pro Quadratmeter beschlossen. Der Bodenrichtwert für forstwirtschaftliche Flächen beträgt 0,58 Euro pro Quadratmeter.

Der Grundstücksmarktbericht steht unter https://www.gutachterausschuss-bb.de/PR/gmb.htm zum kostenfreien Download. Zu Bodenrichtwerten siehe https://www.boris-brandenburg.de/.

