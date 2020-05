So verändert Corona die Arbeit bei den Banken

Perleberg/Pritzwalk

Die Coronazeit verändert die Arbeit bei den Regionalbanken auch in der Prignitz: Die Stundung von Krediten aller Art ist zum neuen Tagesgeschäft für sie geworden.

„Relevante Gespräche im niedrigen dreistelligen Bereich“

Es habe „relevante Gespräche im niedrigen dreistelligen Bereich“ gegeben und in ähnlicher Höhe Stundungen, sagt Helge Reiter von der Sparkasse Prignitz. Die Aussetzungen von Krediten gehen quer durch alle Bereiche vom gewerblichen Darlehen bis zur Baufinanzierung.

Ähnlich sieht es beim zweiten regionalen Kreditinstitut aus: Von einer „leicht dreistelligen Zahl von Kundenproblemen“ spricht auch Martin Brödder, Vorstandsvorsitzender der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz. Von den konkreten Anträgen seien 95 Prozent positiv bearbeitet worden. Für den verbleibenden Rest müsse man noch eine gemeinsame Lösung finden.

Fünf Prozent fallen durch das Raster

Diese fünf Prozent seien diejenigen, die durch alle Raster fielen, sagt Martin Brödder. Es handelt sich dabei oft um Unternehmen, die „Sonderbedingungen in der Bilanz“ haben – was dazu führt, dass die Banken manchmal gar nicht helfen dürfen, selbst wenn sie es gerne tun würden, wie Brödder betont.

Stundungen bei Privatkrediten für drei Monate vorgeschrieben

Stundungen sind im privaten Bereich per Gesetz vorgeschrieben, erst einmal für drei Monate. Die Kredite laufen dann um diese drei Monate länger. Brödder findet, dass in der Regel eine Aussetzung der Kredite von sechs oder neun Monaten sinnvoller sein könne – mit der Option, auch vorher wieder mit der Bedienung des Kredits anzufangen.

Wie kann man laufende Verpflichtungen kleiner halten?

Diffiziler sind die Gespräche über gewerbliche Kredite. Auch darin dreht es sich um die Stundung von Darlehen und die Frage, wie man laufende Verpflichtungen erst einmal kleiner gestalten kann.

Reiter nennt mehrere mögliche Aspekte solcher Gespräche. Thema könne sein, verlorenes oder ausbleibendes Geld wieder durch neue Kredite hereinzuholen. Da sei man aber sehr zurückhaltend – „Kredit bleibt schließlich Kredit“.

Kritik an den Corona-Soforthilfen

Das größte Thema der Gespräche ist daher die Beanspruchung der Coronasoforthilfe, die die Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) ausreicht. „Firmen nehmen sie in Anspruch, sofern sie ein Recht darauf haben“, sagt Reiter, „die Förderung selbst dient dazu, laufende Verpflichtungen abdecken zu können.“

Pauschal können all diese Fälle nicht behandelt werden. Im Gegenteil, sie sind als Einzelfälle zu betrachten. Die Betriebsgröße spielt zum Beispiel eine Rolle, etwa dafür, wie hoch die Coronahilfe ist. Reiter weist dabei auf ein Problem hin: Ein Unternehmen mit sechs Mitarbeitern wird laut Reiter nicht anders behandelt als eines mit 15. Der Unterschied von fünf oder sechs Mitarbeitern kann bei der Ausreichung der Soforthilfe wegen der Kriterien aber groß sein – Reiter findet das nicht gut.

Auch Martin Brödder setzt sich kritisch mit den Soforthilfen auseinander, vor allem weil sie entgegen den ursprünglichen Ankündigungen mittlerweile doch sehr bürokratisch in der Abwicklung seien.

Überstunden in den Kreditabteilungen

Immerhin: Die beiden Regionalbanken stehen in dieser Zeit, wenn auch mit Einschränkungen, ihrer Kundschaft zur Verfügung – was nicht für alle Geldinstitute gilt. Die Volks- und Raiffeisenbank hat die Kreditabteilung um Mitarbeiter aufgestockt, die aus dem Kundenbereich umgesetzt wurden. Denn in der Kreditabteilung werden im Moment Überstunden gemacht.

Aber wie wirkt sich die ganze Entwicklung auf die eigene Bilanz aus? Das lässt sich seriös noch nicht sagen, wird aber ständig kontrolliert. Die Sparkasse Prignitz hat laut Reiter bei Bedarf die Möglichkeit, die Übersicht sogar tagesaktuell abzurufen. Zumindest einmal monatlich schaut man sie sich genauer an.

„Das größte Sorgenkind sind nachher die Staatsfinanzen“

Was die künftige Entwicklung angeht, macht sich Brödder eher um einen anderen Punkt Gedanken: „Das größte Sorgenkind sind nachher die Staatsfinanzen.“ Denn dem Staat, der gerade viel Geld ausgibt, um die Folgen der Krise zu minimieren, werden genau wegen dieser Krise bald weniger Steuermittel zur Verfügung stehen.

Von Bernd Atzenroth