So viel Corona-Hilfe bekamen Prignitzer Firmen

Es ist erst ein Jahr her und fühlt sich doch an wie aus einer anderen Welt: Im Jahresbericht der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz (WfG), den Geschäftsführer Uwe Büttner im Kreiswirtschaftsausschuss vorgestellt hat, wird noch einmal die fast heile Welt aus dem Jahr 2019 lebendig, als sich die WfG und die Unternehmen aus der Region noch vielfältig – etwa auf Ausbildungsmessen – präsentierten. Ein Termin jagte den nächsten.

1636 Prignitzer Unternehmen bekamen Soforthilfe

Dann kam Corona – und seitdem ist alles anders. Messen sind allesamt abgesagt und im ersten Lockdown standen viele Betriebe komplett oder teilweise still. Um die wirtschaftlichen Folgen zu mildern, haben Bund und Länder mehrere Milliarden Euro für die finanzielle Unterstützung bereitgestellt, die sogenannte Soforthilfe.

Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) hat seit ihrem Start am 25. März insgesamt 75 799 Anträge bekommen, davon 1636 aus dem Landkreis Prignitz. Es wurden Büttners Angaben zufolge 15,84 Millionen Euro an die betreffenden Unternehmen ausgezahlt.

27 Prignitzer Firmen unterhielten KfW-Schnellkredit

1376 von ihnen haben ein bis fünf Mitarbeiter. An diese Firmen wurden allein 10,38 Millionen Euro ausgezahlt 176 Betriebe mit sechs bis 15 Mitarbeitern wurden ebenfalls bedacht und erhielten insgesamt 2,58 Millionen Euro. Unterstützung bekamen auch 71 Betriebe mit sechs bis 15 Mitarbeitern in einer Gesamthöhe von 2,01 Millionen Euro. 0,78 Millionen Euro gingen an 13 Unternehmen mit 51 bis 100 Mitarbeitern.

Uwe Büttner, Geschäftsführer der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz. Quelle: Bernd Atzenroth

27 Prignitzer Unternehmen haben – seit dies im April möglich war – nach Büttners Angaben den KfW-Schnellkredit 2020 beantragt und Förderzusagen erhalten. Dabei flossen Fördermittel von rund sieben Millionen Euro.

Keine Zahlen zu Überbrückungshilfen

Mit dem Fördergeld können Anschaffungen und laufende Kosten finanziert werden. Der Kredit wird zu 100 Prozent abgesichert durch eine Garantie des Bundes. Antragsberechtigt sind Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern, die mindestens seit Januar 2019 am Markt sind und im Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2019 einen Gewinn erzielt haben.

Nach dem Auslaufen der Soforthilfen gab es die Überbrückungshilfe I von Juni bis August 2020 und aktuell die Überbrückungshilfe II von September bis Dezember. Zahlen, wie viele Unternehmen davon profitieren konnten, nannte Büttner nicht. Auch bei den Agrarhilfen liegen keine aktuellen Zahlen vor.

Warten auf die Novemberhilfe

Im Moment warten viele betroffene Unternehmen händeringend darauf, wie denn die versprochenen Novemberhilfen aussehen werden und wann man sie beantragen kann. Zum Zeitpunkt des Gesprächs hatte Büttner dazu noch nichts vorliegen. Er fragt auch: „Was geschieht mit Zulieferern? Bekommen die noch etwas oder nicht?“, Diese dürfen zwar geöffnet werden, verlieren aber durch den Lockdown für die anderen auch ihre Einnahmen.

Gleichwohl wird in der Region weiter investiert, was Büttner positiv bewertet – der Geschäftsführer ist auch ständig unterwegs zu Beratungsgesprächen. Er konnte für 2019 und 2020 viele Projekte nennen, bei denen die WfG beratend beteiligt war. Es tut sich viel in der ganzen Region , ob nun bei Austrotherm, Genesis oder der DB Fahrzeuginstandhaltung in Wittenberge oder auch bei der WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung oder bei Ayanda im Gewerbegebiet Prignitz in Falkenhagen.

Investitionen in Erweiterung und in Neubauten

Während alle genannten Investitionen der Erweiterung von Betriebsstätten dienen, wird auch neu gebaut: Im Gewerbegebiet Prignitz in Falkenhagen errichtet die Firma Promix Cosmetics eine neue Betriebsstätte, während die Verzinkerei Waldhelm aus Düpow (Stadt Perleberg) nun in Karstädt eine neue moderne Verzinkerei sowie eine Logistikhalle errichtet.

Insgesamt acht Unternehmen unterstützte und begleitete die WfG bei der Beantragung von Fördermittelanträgen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 7,7 Millionen Euro. Die ILB bewilligte 2019 Fördermittel von circa 1,9 Millionen Euro. Bei Umsetzung der Investitionsprojekte werden die betreffenden Unternehmen 294 Arbeitsplätze sichern und 29 neue sowie zwei Ausbildungsplätze schaffen.

Zwölf Millionen Euro auch ohne Fördermittel investiert

Im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung wurden Anträge mit einem Investitionsumfang von rund 6,4 Millionen gestellt. Für den Ausbau der wirtschaftsnahen kommunalen Infrastruktur wurden im Landkreis etwa 1,7 Millionen Euro von der ILB bewilligt. Im Bereich regenerative Energien wurden Investitionen von über 30 Millionen Euro umgesetzt.

Die Firma Ayanda investiert in eine neue Produktionsstrecke für Gelatinekapseln. Quelle: Bernd Atzenroth

Für die Förderung der Entwicklung im ländlichen Raum wurde 2019 durch das Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung im Rahmen der Leader-Förderung eine Gesamtinvestitionssumme von ungefähr 4,6 Millionen Euro auf den Weg gebracht.

Regionale Unternehmen investierten im vergangenen Jahr circa zwölf Millionen Euro – auch ohne Fördermittel.

