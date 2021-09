Neuruppin

Was soll die schräg abgeschnittene Ecke am oberen rechten Rand des Stimmzettels? Ist dieser dadurch vielleicht ungültig? Dietmar Tripke lacht, als er die Fragen hört. Dann wird der Kreiswahlleiter aber schnell ernst. Er kenne die Gerüchte, die vor allem in den sozialen Medien kursieren, dass die Stimmabgabe so null und nichtig gemacht werde. Diese haben aber nichts mit der Realität zu tun, beteuert der Mann, der bei der aktuellen Bundestagswahl im Wahlkreis 56 den Hut aufhat.

In Wahrheit sei die fehlende Ecke enorm wichtig, betont Tripke. Denn mit ihrer Hilfe können Menschen mit Sehproblemen wählen: So wissen sie, wie herum sie den Stimmzettel in die vom Blinden-und-Sehbehinderten-Verband Brandenburg eigens dafür hergestellte, kostenlose Schablone einlegen müssen. Die abgeschnittene Ecke dient also der Orientierung.

Hilfsmittel für Blinde kommen rund um Neuruppin zum Einsatz

Wenn alles richtig liegt, dann befinden sich die in der Schablone ausgestanzten Löcher exakt über den Feldern auf dem Stimmzettel, die man ankreuzen kann. Diese Löcher sind in normaler und in Blindenschrift nummeriert. Welche Zahl zu welchem Bewerber gehört, das erfahren die Wahlberechtigten auf einer mitgelieferten Audio-CD.

Dort werden die Namen der Kandidaten oder der Parteien, die zur Wahl in der jeweiligen Region antreten, vorgelesen – und auch, welches Loch in der Wahlschablone angekreuzt werden muss, um die gewünschte Person oder Partei zu wählen. Auf diese Weise können Menschen mit Sehbehinderungen ohne Hilfe von Außen eine Stimme abgeben – und ihre Wahl bleibt geheim. Das findet Dietmar Tripke wichtig.

Immer mehr Menschen benötigen die Wahlschablone

Und er weiß, dass die Schablonen von immer mehr Menschen in seinem Wahlkreis, zu dem Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Teile des Havellands gehören, gebraucht werden. „Es ist ein beträchtlicher Bedarf da“, so der Wahlkreisleiter. Denn die Menschen werden immer älter – und mit steigendem Alter steigt auch die Zahl derjenigen, deren Sehkraft erheblich nachlässt. 

Wie Sehbehinderte an die Wahlschblone kommen, das steht auf der Wahlbenachrichtigung. Dort ist der Kontakt des Blinden-und-Sehbehinderten-Verbands angegeben. Im Internet sind auf seiner Seite: www.bsvb.de, weitere Informationen zu finden – auch zum Hören.

Von Celina Aniol