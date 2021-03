Sommerzeit: Wer hat an der Uhr gedreht?

Pritzwalk

Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät? Die böse Überraschung am Sonntagmorgen hatte dabei genau die gegenteilige Ursache: Nämlich nicht an der Uhr gedreht zu haben, es sei denn, in die falsche Richtung. Mist, wieder die Umstellung der Uhr auf die Sommerzeit vergessen!

Frühaufsteher und Spätaufbleiber

Mit der ist es aber an einem Tag sowieso nicht getan. Die geringsten Probleme damit haben sicher Frühaufsteher. Wie es anderen damit geht, können wir nur vermuten – aus dem Bett direkt zur Arbeit vielleicht? Immerhin gut machbar im Homeoffice. Doch Spätaufbleiber werden sich nun zunehmend über immer längere Abende im Hellen freuen können.

Wenn die Uhr endlich wieder richtig geht

Wieder andere sind froh, dass die Uhr im Auto endlich wieder richtig geht. Deren Umstellung bleibt gerade in der kürzeren Winterzeit oft auf der Strecke, zumal das Zurückdrehen der Uhr komplizierter ist. Nach Monaten des Herumfahrens mit der falschen Zeitanzeige ist nun wieder alles gut.

Und da ist noch etwas: Die Vorfreude auf die nächste selbst gewählte Zeitumstellung und das erste Reise-Jetlag nach Corona, falls es nicht erst nach dem Zurückstellen der Uhr im Winter soweit ist.

Von Bernd Atzenroth