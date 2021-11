Start der Impfaktion in Perleberg: Das Kreiskrankenhaus erhöht das Tempo

Perleberg

Es ist der erste Tag der Impfkampagne am Kreiskrankenhaus Prignitz, der früh beginnt aber länger dauert als vorgesehen. Am Dienstag hatte sich abgezeichnet, dass der Bedarf an Immunisierungen noch einmal gestiegen war. Vor allem im Bereich der Ungeimpften. Als Reaktion gehen am Mittwoch alle Mitarbeiter eine Stunde später in den Feierabend.

Kreiskrankenhaus Prignitz: Impfkampagne ist in Perleberg gestartet

„Jetzt haben wir die Termine bis 17 Uhr durchgeplant“, sagt Jeannette Telschow, die Leiterin des Medizincontrolling im Krankenhaus Perleberg. 13 Frauen und Männer sind seit 7.30 Uhr im Einsatz – zum großen Teil Personal aus der Verwaltung und der Apotheke. „Personal aus den Bereichen, in denen die Arbeit verlagert werden kann“, erklärt Karsten Krüger, Geschäftsführer des Krankenhauses.

Wir krempeln die Ärmel hoch: Schwester Diana wird Malte Hübner-Berger impfen. Quelle: Stephanie Fedders

Die Routine aus den vorherigen Impfaktionen sorgt für eine entspannte Atmosphäre im Ärztehaus. Hier und da wird gelacht, ein kleiner Scherz gemacht und dem einen oder anderen die Angst vor der Spritze genommen.

Der Großteil holt sich bereits die dritte Impfung ab, darunter Krankenhaus-Mitarbeiter, aber auch viele ältere Bürger. „Die Leute sind sehr dankbar, dass sie schnell und unkompliziert einen Termin vereinbart haben“, berichtet Schwester Karsta. Sie verabreicht die Immunisierungen verabreicht.

Impfaktion am Kreiskrankenhaus: Prignitzer holen sich die dritte Impfung ab

Wer seine Dosis des Biontech-Wirkstoffes bekommen hat, muss noch Platz nehmen – falls unmittelbar Reaktionen auftreten. Dort sitzt auch Simone Gierz aus dem Seniorenpflegezentrum in Wittenberge. Sie hat sich die dritte Impfung abgeholt. Das ist wichtig und notwendig, sagt Simone Gierz, auch, um die Heimbewohner zu schützen: „Jeder sollte seinen Teil dazu beitragen.“

Alle und alles im Blick: Denise Hippe-Ruß verwaltet die Termine und nimmt die Anrufe in der Impf-Hotline des Kreiskrankenhauses Perleberg entgegen. Quelle: Stephanie Fedders

Die, die bereit sind für den kleinen Piks, haben die Termine über die Telefon-Hotline des Krankenhauses gebucht. Denise Hippe-Ruß saß in den vergangenen Tagen am anderen Ende der Leitung und am Mittwoch im Wartebereich. Sie hat nicht nur ein Auge auf die Geimpften, sondern auch die Übersicht mit den Zeitfenstern.

Ab und an kommt jemand mit einer Frage zu Denise Hippe-Ruß an den Tisch. Es geht um Termine für Freunde oder Verwandte oder um einen neuen QR-Code als Nachweis. Auf die Antwort folgt oft ein Dankeschön. Das Wort „Danke“ hat Denise Hippe-Ruß auch bei den Terminvergaben sehr oft gehört. „Ein schönes Gefühl“, sagt sie.

Kreiskrankenhaus Prignitz: Für Dezember gibt es noch freie Termine

Im nächsten Moment klingelt wieder das Telefon, und wieder möchte sich jemand impfen lassen. Als Reaktion will das Kreiskrankenhaus die Schlagzahl erhöhen. Am Mittwoch waren zehn Impfungen in 15 Minuten getaktet. Nachdem sich Karsten Krüger und Jeanette Telschow mit den Kollegen abgestimmt haben, sollen es ab dem 7. Dezember 13 Impfungen pro Viertelstunde werden.

„Dadurch werden wir noch weitere Termine anbieten können“, freut sich Karsten Krüger mit Blick auf das routinierte Treiben und in Kenntnis der hohen Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter an Tag eins der Impfkampagne: „Es läuft gut, das schaffen wir.“

Die zusätzlichen Kapazitäten verteilen sich auf den 7., 8., 9. und 15. Dezember. Die Hotline des Kreiskrankenhauses ist dafür von 9.30 Uhr bis 14 Uhr unter den Nummern 03876/30 56 78 und 30 56 79 zu erreichen.

Von Stephanie Fedders