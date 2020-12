Sterntaler: Geschenke für Prignitzer Tafel-Kinder sind gepackt

Perleberg

Pakete über Pakete stapeln sich bei der Perleberger Tafel: Hier sind sie, die gepackten Weihnachtsgeschenke für Kinder der Tafel. Es sind gut 50 zusammengekommen. „Wir müssen sie noch sortieren und den jeweiligen Namen dazuschreiben“, sagt Marlies Müller, Leiterin der Prignitzer Tafeln, „dann bestellen wir die Muttis und Vatis und verteilen in der kommenden Woche die Geschenke.“

MAZ-Sterntaler für die Kinder der Prignitzer Tafeln

Die Weihnachtsgeschenke für Tafel-Kinder sind eines der vier Projekte, für welche die MAZ in diesem Jahr in der Prignitz Sterntaler sammelt. Denn eine Weihnachtsfeier für Kinder der Tafel wird es diesmal nicht geben. Beschenkt werden sollen die Kinder dennoch. Wir wollen für die Anschaffung der Geschenke sammeln.

Anzeige

Mit Sterntalern werden noch drei weitere Zwecke unterstützt:

MAZ-Sterntaler für die Kreismusikschule

Musikunterricht für Kinder aus sozial schwachen Haushalten: Ein Teil des Sterntaler-Geldes geht an den Förderverein der Musikschule Prignitz. Der unterstützt damit Kinder aus armen Familien beim Kauf der Instrumente.

MAZ-Sterntaler für das Eltern-Kind-Zentrum Pritzwalk

Das Eltern-Kind-Zentrum in Pritzwalk: Die Einrichtung, kurz EKidZ genannt, ist beliebt, stand aber trotzdem vor dem Aus. Ein Trägerverein ist gegründet, aber die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. Wir wollen helfen, dass es das EKidZ weiter geben kann.

MAZ-Sterntaler für die Volkssolidarität in Perleberg

Der Kurs „Gemeinsam digital im Alter: Gerade in der Corona-Zeit wird Digitalkompetenz immer wichtiger – ein Problem für ältere Menschen. Die Volkssolidarität in der Prignitz will dem abhelfen mit dem Angebot „Gemeinsam im Alter digital sein“. Mit Sterntalern wollen wir dieses Projekt unterstützen, damit ältere Menschen auch in diesen Zeiten besser am Leben teilhaben können. Die Volkssolidarität Prignitz-Ruppin ist unser Partner bei der Prignitzer Sterntaler-Aktion.

Wer diese unterstützen will, kann dies in einem der blauen MAZ-Sammelschweine tun. Sie stehen bei der Volkssolidarität in Perleberg, der Perleberger Tafel, in der Prignitzer Kreisverwaltung in Perleberg, bei Stil Männermode in Pritzwalk sowie beim Presse-Lotto-Tabak-Laden von Christine Malert in Pritzwalk.

Für die Sterntaler gibt es aber auch ein Spendenkonto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: Sterntaler PrignitzIBAN: DE 69 1605 0202 1001 0106 94;Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020.

Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Wittstocker Poststraße aus.

Lesen Sie auch

Von Bernd Atzenroth