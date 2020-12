Sterntaler Prignitz: Erste Spenden sind schon da

Pritzwalk

Kaum ist, die diesjährige Sterntaler-Aktion in der Prignitz angelaufen, da ist schon Einiges an Spenden zusammengekommen.

Auf dem Spendenkonto sind nach Angaben von Angela Franz von der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin, Partner der MAZ bei der Sterntaler-Aktion, bereits 250 Euro eingegangen.

Anzeige

„Better Friday“ brachte 32 Euro für MAZ-Sterntaler

Damit aber nicht genug: Eine erfreuliche Nachricht ließ via Facebook Lukas Anskat von Stil Männermode in Pritzwalk verlauten. Dort hatte man ja am Black Friday den „Better Friday“ ausgerufen, an dem zehn Prozent der Einnahmen der Aktion zugutekommen sollten.

„Dank eurer fleißigen Weihnachtseinkäufe am vergangenen Freitag und Samstag ist eine tolle Spendensumme für die Sterntaler-Aktion der MAZ Prignitz-Ruppin und der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin zusammengekommen!“freute er sich. Insgesamt 320 Euro kommen so den vier verschiedenen sozialen Projekten in unserer Region zugute, die in diesem Jahr mit Sterntalern unterstützt werden️.

Wegen der Aktion Weihnachtskauf vorgezogen

Ein besonderes Dankeschön richtet Anskat an Jonny Loske Elektroinstallation, der de, Stil-Team mit seinem Fachwissen nicht nur bei einem kleinen Projekt geholfen hat, sondern seinen Weihnachtseinkauf aufgrund der Aktion ein bisschen vorgezogen hat.

Lesen Sie auch

Außerdem steht bei Stil Männermode ein blaues MAZ-Spendensammelschwein. Wer also die Aktion unterstützen will, kann auch bei Stil Männermode auf diese Weise seine Spende hinterlassen. Jan Scholz vom Fahr.Team hat das bereits gemacht – danke für gleich 100 Euro!

KMG will die Aktion unterstützen

Ein weiteres Spendenschwein steht im übrigen jetzt im Presse-Lotto-Tabak-Laden von Christine Malert in Pritzwalk.

Last not least wollen auch die KMG Kliniken in Bad Wilsnack die Aktion wieder unterstützen und kündigte eine Spende in Höhe von 500 Euro an. Vielen Dank auch dafür!

Spenden ins Sammelschwein oder aufs Spendenkonto

Wer spenden will, tue dies in einem der blauen MAZ-Sammelschweine oder auf unser Sterntaler-Spendenkonto bei der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin: Sterntaler Prignitz IBAN: DE69 1605 0202 1001 0106 94; Verwendungszweck: Sterntaler Prignitz 2020

Spendenbescheinigungen stellt bei Bedarf die Volkssolidarität in der Wittstocker Poststraße aus.Unterstützt werden vier Zwecke, auf die das Spendengeld gleichermaßen verteilt wird. Wir stellen die Projekte nacheinander vor.

Von Bernd Atzenroth