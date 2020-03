Stolpersteine und Gedenktafel: Bad Wilsnack stellt sich seiner jüdischen Geschichte

Bad Wilsnack

Ihrer jüdischen Geschichte stellt sich jetzt die Kurstadt Bad Wilsnack. Die Stadtverordneten fassten am Mittwochabend einen Beschluss zur Errichtung von Gedenktafeln auf dem Stadtfriedhof und zum Einbau von „ Stolpersteinen“ zum Gedenken an jüdische Familien.

Es ist eine Besonderheit in Bad Wilsnack: Der jüdische Friedhof ist in den allgemeinen Friedhof integriert. Nach dem Willen der Stadtverordneten soll jetzt die Stätte des jüdischen Friedhofs, die eher eine Gedenkstättenfläche ist, mit einer entsprechenden Tafel dokumentiert werden, die auf eben jenen jüdischen Friedhofsteil hinweist.

Buch über die jüdische Geschichte Bad Wilsnack

„Die jüdische Geschichte Bad Wilsnacks soll nicht in Vergessenheit geraten“, begründete dies Bürgermeister Hans-Dieter Spielmann gegenüber der MAZ. Aus dem gleichen Grund plant die Stadt jetzt auch, vier Stolpersteine zu setzen, auch dies mit dem Segen der Stadtverordneten.

Die Bürger sollen dabei einbezogen werden. Es wird auch einen öffentlichen Aufruf zu Geldspenden geben. Die jüdische Geschichte Bad Wilsnacks ist jetzt in einem Buch dokumentiert, das Ulla Seeger und Anke Sengespeck verfasst haben. Die beiden Wilsnacker Autorinnen haben Kontakt zu den Nachfahren der jüdischen Familien, die in Bad Wilsnack gelebt haben.

Perleberg und Bad Wilsnack haben schon Stolpersteine

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, das im Jahr 1992 begann. Mit im Boden verlegten kleinen Gedenktafeln soll an das Schicksal der Menschen erinnert werden, die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden.

In Perleberg gibt es deren vier, an denen zum Jahrestag der Reichspogromnacht der damals vertriebenen und ermordeten jüdischen Perleberger Mitbürger Malwine Sternberg, Margarete Franke, Adolf Lewandowski und Markus Lang gedacht wird.

Stolpersteine sollen die Erinnerung an den Holocaust hochhalten

In Wittenberge wurden sogar 24 solcher Stolpersteine seit 2009 in den Boden eingelassen, die an die jüdischen Mitbürger der Stadt erinnern. Auch dort wurde die Verlegung der Steine durch Spenden von Privatpersonen und Organisationen ermöglicht.

Die Stolpersteine in Wittenberge, Perleberg und künftig in Bad Wilsnack haben wie überall in Deutschland schon qua Namen die Funktion, dass man gar nicht umhinkommt, sie wahrzunehmen. Die Erinnerung an den Holocaust soll auf diese Weise ständig wachgehalten werden, man kann ihr so nicht entgehen und stolpert geradezu über sie.

Von Bernd Atzenroth