Weisen

Es herrscht Uneinigkeit. Die Stimmung unter den Gemeindevertretern in Weisen war am Freitag merklich angespannt. Bürgermeister David Leu hatte zu einer außerordentlichen Sitzung am Vormittag eingeladen. Es ging um überplanmäßige Mittel für den Gemeindehaushalt. Die Beschlüsse müssten aufgrund eines Verfah...