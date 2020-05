130 Stroh- und Heuballen gehen in Flammen auf

Postlin

Mehr als 130 Stroh- und Heuballen brannten am Samstagvormittag am Dorfrand von Postlin. Ein Autofahrer aus Wittenberge, der nur zufällig dort vorbeikam, entdeckte den Brand und wählte gegen 11.15 Uhr den Notruf. Umliegende Feuerwehren rückten mit mehr als 50 Brandschützern in die Petrus-Kregnow-Straße aus. Über mehrere Stunden waren sie im Einsatz.

Wohnhaus und Bäume in Gefahr

Nur etwa 30 Meter von den Flammen entfernt standen ein Wohnhaus und eine hohe Baumreihe. Für die Feuerwehrleute hatte es oberste Priorität diese zu schützen. Dafür löschten sie von mehreren Seiten aus mit insgesamt fünf Strahlrohren. Schnell war die Wasserversorgung über einen Hydranten gesichert. Ein Übergreifen des Feuers konnten die Feuerwehren verhindern.

Die Feuerwehrleute löschten eine Stroh- und Heumiete in Postlin. Mehr als 130 Ballen brannten. Für Eigentümerin Birgit Knieling und ihrem Lebensgefährten bedeutet das ein immenser Schaden.

Immer wieder schlugen die Flammen aus der Stroh- und Heumiete hervor. Dichter Qualm stieg auf. Zu retten waren das Stroh und Heu nicht mehr. Aus diesem Grund entschied sich Einsatzleiter Hartmut Gerloff die Ballen auseinander zu ziehen und abzulöschen. Dafür kam Radlader von einem Bauern aus dem Nachbardorf zum Einsatz. Das nahm viel Zeit in Anspruch.

6000 Euro Schaden vermutet

Für Eigentümerin Birgit Knieling bedeutet das ein immenser Schaden. Sie beziffert ihn gegenüber der MAZ auf über 6000 Euro. Noch viel schlimmer ist es, dass ihre Tiere jetzt kein Futter mehr haben. Ebenso fehlt das Stroh zum Auslegen des Stalls. „Das müssen wir jetzt teuer dazu kaufen“, erzählt die Besitzerin bestürzt.

Birgit Knieling und ihr Lebenspartner betreiben den Gutshof Dargardt und seit acht Jahren eine Zucht von französischen Charolais Rindern. „Angefangen haben wir mit zehn Tieren. Mittlerweile sind es mehr als 300“, erzählt Birgit Knieling vor Ort. Sie musste nun tatenlos zusehen, wie ihr Stroh und Heu niederbrannte.

Brandursache noch völlig unklar

Wie es zu dem Feuer kam, war am Samstagmittag noch völlig unklar. Die Sonne schien und es war trocken und heiß. Nachbarn hatten Kaffee, Kuchen und kühle Getränke für die Feuerwehrleute vorbeigebracht. Unterdessen traf die Polizei vor Ort ein. Sie ermittelt jetzt in alle Richtungen zur Brandursache.

Von Marcus J. Pfeiffer