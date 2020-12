Sturmschäden in der Prignitz: Feuerwehren im Einsatz

Prignitz

Ein Sturm zog am Sonntag über die Prignitz hinweg. Einige Äste und Bäume hielten den Böen von bis zu 75 Stundenkilometern nicht stand und fielen auf die Straßen. Mehrere Feuerwehren rückten im gesamten Landkreis zu verschiedenen Einsätzen aus.

Seit dem Vormittag galt eine Warnung vom Deutschen Wetterdienst vor Sturmböen. Schuld daran war eine Kaltfront, die sich von den Britischen Inseln westwärts verlagerte und somit am Nachmittag auch die Prignitz erreichte. Es folgte ein wechselhaftes Winterwetter.

Bäume fallen auf Straßen

Am Vormittag fiel ein Baum auf die Buchholzer Chaussee in Quitzow. Schnell hatten die alarmierten Feuerwehrleute die Fahrbahn wieder beräumt. Den ganzen Tag über folgten weitere gleichartige Meldungen, wie die Polizei informierte.

So fielen am Nachmittag mehrere Bäume auf die Landesstraße 136 zwischen Lenzen und Eldenburg. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Ebenso betroffen war die Bundesstraße 5 zwischen Kunow und Neu Schrepkow. Auch hier hielt ein Baum den Windböen nicht stand.

Baum kracht auf Auto

In der Beethovenstraße in Wittenberge krachte ein Baum auf ein parkendes Auto. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Unbestätigten Informationen zufolge fiel im Bereich Lenzen kurzzeitig der Strom aus. An der Kirche in Lenzen soll zudem der Weihnachtsbaum umgefallen sein.

Von Marcus J. Pfeiffer