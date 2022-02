Sturmwarnung in Prignitz und OPR: Präsenzpflicht für Schüler am Donnerstag aufgehoben

Neuruppin/Perleberg

Das Bildungsministerium in Potsdam hat die Präsenzpflicht für Schüler aller Jahrgangsstufen für Donnerstag, 17. Februar, in Prignitz und Ostprignitz-Ruppin  ausgesetzt. Der Grund dafür ist die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Orkanböen in der Nacht zum Donnerstag und am Donnerstagvormittag.

Lehrer sind in den Schulen vor Ort

Die Schulen sind nicht geschlossen, Schüler gelten jedoch als entschuldigt, wenn sie an diesem Tag nicht zu Schule kommen können. „Bei extremen Witterungsverhältnissen entscheiden grundsätzlich die Erziehungsberechtigten am Morgen, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilt das Bildungsministerium am Mittwochnachmittag mit.

Lehrkräfte und sonstiges pädagogisches Personal sind dennoch in den Schulen vor Ort, um Schüler zu betreuen, heißt es weiter. Sollte der Weg zur Schule nicht möglich sein, muss die Bildungseinrichtung informiert werden. Diese Regelung gelte grundsätzlich vorerst nur für diesen Donnerstag, um eine Gefährdung der Schüler auszuschließen.

„Die Sicherheit geht immer vor, deshalb sollten Eltern sich ständig über die aktuellen Straßen- und Witterungsverhältnisse erkundigen und dann abwägend entscheiden“, so das Bildungsministerium.

