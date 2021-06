Wittenberge

Die Stadt Wittenberge (Prignitz) hat wirtschaftlich schon dynamischere Zeiten erlebt. Um 1900 herum zählte sie 16000 Einwohner, genau so viele wie heute. Dann gründete die US-amerikanische Singer Manufacturing Company in der Elbe-Stadt eine Nähmaschinenfabrik, die im 20. Jahrhundert brummte. Auch andere Branchen entdeckten die Vorzüge des Industriestandortes Wittenberge, was dazu führte, dass sich die Einwohnerzahl verdoppelt hat. 1977 lebten hier 33 000 Einwohner (1990 noch 28 000). 1992 wurde dann das VEB Nähmaschinenwerk von der Treuhand abgewickelt. Allein deshalb verloren 3200 Familien ihre Auskommen.

Viele leerstehende Gebäude

Von einstiger Prosperität und Kaufkraft zeugen viele prächtige, leerstehende Gebäude in der Stadt. Es bedarf größter Anstrengungen und Ideen, ihre bauliche Substanz zu retten. Ein Beispiel ist die alte Bonbonfabrik, die 1903 in der gründerzeitlichen Stadterweiterung entstanden ist. Für das stadtbildprägende Eckgebäude im Jahnschulviertel zeichnete sich über Jahrzehnte keine Lösung ab. Bis die Stadtverwaltung die nichtstaatliche Organisation SOS Kinderdorf dafür gewann, hier ein Experiment zu wagen.

Vier Wohngruppen

„Zum ersten Mal beziehen die SOS Kinderdörfer einen Campus, der nicht außerhalb liegt, sondern mitten in der Stadt“, erklärt der Architekt Benedikt Banniza: Der Bauherr ließ sich davon überzeugen, mitten in Wittenberge ein „städtisches Kinderdorf“ für 32 Kinder zu errichten, die hier in vier Wohngruppen („Familien“) untergebracht werden. Ihr neues Zuhause umfasst nicht nur die Bonbonfabrik, sondern eine dreieckige Blockbebauung mit noch drei benachbarten klassischen Mietshäusern.

Moderne Innenräume hinter der alten Fassade. Quelle: Leon Lenk

Insgesamt hat die denkmalschutzgerechte Revitalisierung des Areals vier Millionen Euro gekostet, wovon die Stadt eine Millionen Euro aus Städtebaufördermitteln beisteuern konnte. „Die Investition könnte sich bezahlt machen, denn jede Ecke, die entwickelt wird, zieht andere Investoren an“, so Banniza. Er ist einer von drei Teilhabern des ausführenden Büros pha Architekten. Das Trio hat sich vor allem im Havelland einen guten Namen gemacht und gilt als eine erste Adresse, wenn eine Umnutzung historischer Bausubstanz ansteht. „Wir übernehmen in der Regel alle Bauphasen. 2017 haben wir für die Stadt Wittenberg erste Vorstudien angefertigt. Eine Idee muss am Ende nicht nur architektonisch aufgehen, sondern auch stadtsoziologisch und städtebaulich stimmen“, sagt Banniza.

Gemeinschaftsdachgarten über dem Gemeinschaftsraum. Quelle: Leon Lenk

Die pha Architekten haben in Wittenberge die Gründerzeit-Gebäude völlig entkernt und innen den funktionalen Erfordernissen entsprechend neu strukturiert. Im ehemaligen Ladeneckgeschäft sitzt heute die Verwaltung. „Für einen anderen Bauherren hätten wir die Häuser deutlicher zur Straße hin geöffnet, schließlich gibt es diese vielen Türen. Doch hier leben auch Kinder, die vor ihren Eltern geschützt werden müssen“, hat Banniza gelernt. Hinter der wunderschönen Ziegelfassade mit den glasierten Zierelementen sind freundliche, moderne Wohn- und Aufenthaltsbereiche entstanden.

Der Gemeinschaftsraum öffnet sich in Richtung Hof. Quelle: Leon Lenk

Die Übergänge sind fließend. Jedem Kind wird ein mindestens zwölf Quadratmeter großes Zimmer eingeräumt. Jede der vier, in sich abgeschlossenen Wohngemeinschaften hat im Erdgeschoss hofseitig Zutritt zu einem 110 Quadratmeter großen Gemeinschaftsraum mit heizbaren Betonboden. Auf der dreieckigen Fläche wurde ein Gemeinschaftsdachgarten angelegt. Da die SOS-Kinderdörfer aus Prinzip großen Wert auf naturnahe Auslaufmöglichkeiten legen, wurde zudem ein angrenzender, verwahrloster Bürgergarten in das Projekt einbezogen. „Über diesen Zugang hier können die Kinder aus Enge raus und diese Grünfläche nutzen“, erklärt Benedikt Banniza den Grundriss des innerstädtischen Blocks.

Spekulanten wittern Zukunft

Noch wird die neue Einrichtung, die im Dezember 2020 übergeben wurde, nicht voll genutzt. Die SOS-Kinderdörfer haben große Mühe, in der Region qualifizierte Arbeitskräfte zu finden.

Und welchen Effekt hat der Neubeginn für die Stadt? Aktuell sei zu beobachten, dass in Wittenberge leere Grundstücke verstärkt von Immobilienspekulanten aufgekauft würden, berichtet Banniza. Nach der Corona-Pandemie wird märkischen Kleinstädten mit guter Bahnanbindung ein neuer und nachhaltiger Entwicklungsschub zugetraut.

Offen am Tag der Architektur

Die alte Bonbonfabrik und die Nachbargebäude können am Sonntag von 13 bis 18 Uhr besichtigt werden. Architekt Benedikt Banniza wird zu jeder vollen Stunde durch die neuen Räumlichkeiten führen. Jedes Jahr erklärt die Architektenkammer den letzten Sonntag im Juni zum Tag der Architektur. In Brandenburg öffnen in diesem Jahr 60 aktuelle Bauwerke ihre Tür. Zu den 30 Projekten, die 2021 von einer Jury ausgewählt wurden, kommen 30 aus dem Jahr 2020 hinzu, die pandemiebedingt nur online präsentiert werden konnten.

Von Karim Saab