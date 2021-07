Gärten in Brüsenhagen, Kümmernitz und Seefeld beteiligen sich am kommenden Wochenende an der Aktion „Tag des offenen Gartens“ der Urania Potsdam. Besucher sind willkommen und können sich mit anderen Hobbygärtnern austauschen.

Tag der offenen Gärten am Wochenende in Brüsenhagen, Seefeld und Kümmernitz

