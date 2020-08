Görike

Viel Platz für Menschen und Tiere gibt es auf dem großen Vierseitenhof der Agrargenossenschaft Görike-Schönhagen in der Prignitz. Dort wird seit 1953 Ackerbau und Viehzucht betrieben.

Zu DDR-Zeiten wirtschaftete die Familie Leppin dort gemeinsam mit 70 weiteren Beschäftigten und 100 Mitgliedern im Rahmen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft Görike, aus der 1990 eine Genossenschaft entstand.

Anzeige

Aus einem Schweinemastbetrieb entwickelte sich ein Unternehmen, das auf Regionalität, Nachhaltigkeit sowie Transparenz setzt und seit zwei Jahren auf Direktvermarktung regionaler Fleischprodukte aus eigener Herstellung.

Weitere MAZ+ Artikel

Landgeschmack von alten Rassen

Der Betrieb bewirtschaftet rund 850 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche und betreibt eine Biogasanlage. Alte Landrassen wie Duroc-Schweine, Angus-Rinder und Kamerun-Schafe leben jetzt auf dem Hof.

Die promovierte Tierärztin Katja Leppin und ihre Mutter als Ökonomin kümmern sich um die Vermarktung. Unter dem Titel „ Landgeschmack“ beliefert das Unternehmen regionale Gastronomen, Internetkunden und Käufer, die den Hofladen in Görike besuchen.

Katja Leppin hat ihre beiden Kinder am frühen Morgen in den Breddiner Kindergarten gebracht, nun ist sie auf dem Weg zum Edeka-Markt in Neustadt, den sie mit verschiedenen Wurstsorten beliefert. „Ich habe unsere Produkte dort angeboten und wurde vom Chef Bernd Ebert zur Verkostung eingeladen.

Regional unterwegs

Die Leute waren total begeistert“, erzählt die 36-Jährige. „Es ist viel Eigeninitiative notwendig wenn man als Direktvermarkter weiterkommen will, aber es macht auch Spaß. Wir sind auf vielen Regionalmärkten unterwegs und arbeiten mit Pro agro und der Regionalinitiative Prignitz-Ruppin zusammen“, erzählt Katja Leppin, die vor zwei Jahren sogar zur Brandenburger Erntekönigin gewählt wurde.

Seit 2017 informiert die Regionalinitiative Verbraucher über die Angebotsvielfalt der Region. Einmal im Quartal setzen sich Erzeuger, Gastronomen, Vertreter aus Wirtschaft und Politik zusammen, um sich auszutauschen und zu vernetzen.

Wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und regionalen Gastronomen ist, bewiesen die letzten Monate, in denen der Landwirtschaftsbetrieb keine Produkte an die Gastronomen liefern konnten.

Katja Leppin im Hofladen. Quelle: Cornelia Felsch

Katja Leppin hofft, dass es keine neue Corona-Welle geben wird, denn die Pandemie bescherte dem Betrieb große Verluste. Für Katja Leppin ist das schon bitter, denn sie gesteht, dass die Arbeit mit den Tieren mittlerweile zu ihrem Traumberuf geworden ist.

Auf dem Hof ihrer Eltern ist sie quasi in der Agrargenossenschaft aufgewachsen. Früher war dort der Großvater Chef, heute ist es der Vater. Nach der Schule hat sie in Berlin Tiermedizin studiert und in Rostock ihre Promotion zum Thema „Diabetes“ abgeschlossen.

Auch Käufer bestimmen das Tierwohl

Im Agrarbetrieb ist es vor allem die Vermarktung der hochwertigen Produkte, in der sie eine erstrebenswerte Zukunft sieht. „Es hat uns schon immer gestört, dass der Markt die Preise vorgibt“, sagt sie. Wenn wir mit großem Aufwand hochwertige Produkte herstellen, dann wollen wir auch den Preis mitbestimmen.

Die Direktvermarktung ist eine gute Möglichkeit auch mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, denn mit ihrem Kaufverhalten bestimmen sie schließlich mit, wie es unseren Tieren geht.“ Die Leistungen der Landwirte müssten nach Meinung der jungen, engagierten Tierärztin innerhalb der Gesellschaft mehr im Vordergrund stehen.

„Die Kritik an der Massentierhaltung ist durchaus berechtigt, aber dann muss man als Konsument auch konsequent sein und kann nicht nur das billigste Fleisch kaufen“, sagt sie und betont, dass in dem Agrarbetrieb weder Futtermittelzusatzstoffe noch präventive Antibiotika verabreicht werden.

Reger Austausch mit dem Fleischer

Zu vielen ihrer Kunden hat Katja Leppin persönlichen Kontakt. Vor Ort oder am Telefon bespricht sie mit ihnen spezielle Wünsche. Geschlachtet und verarbeitet werden die Tiere dann in der Landfleischerei Hildebrandt, im 15 Kilometer entfernten Ort Kletzke.

Wenn die Tiere dort angeliefert werden, begleitet sie eine spezielle Wunschliste, aus der hervorgeht, wie die Tiere zerlegt und verarbeitet werden sollen. „Wir stehen immer in regem Austausch mit der Fleischerei. Schließlich sollen unsere Tiere zu veredelten schmackhaften Produkten verarbeitet werden“, sagt Katja Leppin.

Sie schwärmt vom zarten Fleisch der Duroc-Schweine und von der Spezialbratwurst, die mit Zitrone und Koriander gewürzt wird. „Bei den Kunden ist sie sehr begehrt“ – ein Blick in die Kühltruhe beweist es: Im Moment ist sie leider nicht vorrätig. Im Kühlraum hängen die Würste dicht aufgereiht – Salami vom Duroc-Schwein und vom Angus-Rind.

Neben hofeigenen Produkten gibt es auch Öl aus Katerbow, Saft aus Kyritz, ein Berliner Gebräu aus Holunderblüten und Kräutern sowie Prignitzer Gans-Gin und Kunower Ziegenkäse.

Prignitzer „ Landgeschmack“ können auch die Neuruppiner jetzt genießen. Auf dem Wochenmarkt steht der mobile Hofladen immer donnerstags sowie am Sonnabend.

Lesen Sie auch:

MAZ-Genießertour führt ins Waldschlösschen

Landeserntekönigin aus Görike

Ölmühle Katerbow eröffnet Hofladen

Kunstwerk – Ziegenkäse

Von Cornelia Felsch