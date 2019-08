Lenzen/Putlitz

Am Anfang gibt es einen gläsernen Sarg – mit einem längst Verstorbenen darin. Und das war es dann schon – fast.

So begann am Freitagabend im Lenzener Burggarten sowie am Samstagnachmittag auf dem Putlitzer Wall eine in beiden Fällen grandiose Aufführung des Wandertheaters „Ton und Kirschen“, zu welcher jewe...