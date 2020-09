Die Tour de Prignitz wäre eigentlich jetzt gerollt

Prignitz

Es hätte so schön sein können: Das Wetter zeigt sich gerade zwischen Spätsommer und Frühherbst von seiner besten Seite und die Räder wären nach dem schönen Sommer definitiv noch nicht eingemottet gewesen. Aber die Tour de Prignitz 2020, die nach dem ursprünglichen Plan an diesem Donnerstag in Wittenberge gestartet worden wäre, findet ja bekanntlich nicht statt – Corona machte letztlich die Durchführung einer solchen Radtour in diesem Jahr unmöglich.

Radeln im Herbst war schon bis 2002 angesagt

Es wäre die erste Tour de Prignitz zu einem Herbst-Termin seit dem Jahr 2002 gewesen – die Rundfahrt war ursprünglich einmal ein Herbst-Event. In all den Jahren seitdem zogen sich die Radlerfelder immer im Mai oder Juni in bewährter Form durch die Landschaft, mit den Veranstaltern MAZ und Antenne Brandenburg sowie ihren Partnern von der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz und der AOK.

Fotografisch festgehalten: Die Tour-Radler 2019 auf der Westfahlen-Allee in Kyritz. Quelle: Bernd Atzenroth

All den Tour-de-Prignitz-Fans draußen im Prignitz-Land und darüber hinaus sei aber gesagt, dass wir gerne wieder mit ihnen radeln würden und das auch für das kommende Jahr eigentlich fest vorhaben, dann auch wieder am liebsten im Frühjahr und mit den eigentlich für dieses Jahr geplanten Etappen um Wittenberge, Wusterhausen, Bad Wilsnack und Heiligengrabe.

Ein wenig Wehmut bei den echten Tour-Radlern

Aber natürlich kann niemand derzeit mit Sicherheit sagen, wie sich die Lage an der Corona-Front weiter entwickelt und ob und wie eine solche Tour dann durchführbar wäre. Da müssen wir alle noch der Dinge harren, die da kommen.

Alle Dauerradler der Tour de Prignitz 2019 auf einen Blick, aufgenommen beim Kulturstopp in Zaatzke. Quelle: Bernd Atzenroth

Ein wenig Wehmut darf daher bei den echten Tour-Radlern aus Nah und Fern dieser Tage sein und angesichts des fast idealen Tour-Wetters sowieso.

Denn so viel ist sicher: Es wäre bei diesen Bedingungen wieder eine schöne Tour de Prignitz geworden, und die ganze Region hätte sich von der Elbe bis zur Dosse von ihrer besten Seite gezeigt.

Von Bernd Atzenroth