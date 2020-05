Groß Warnow

Pfarrer Marcel Borchers wird am 31. Mai aus seinem Entsendungsdienst in der Westprignitz verabschiedet. Er wechselt auf eine Pfarrstelle in Berlin Mariendorf-Ost. Er war in seit Januar 2017 in Groß Warnow und den Orten des Pfarrsprengels Westprignitz zuständig.

Der Gottesdienst findet am Pfingstsonntag, den 31. Mai um 14 Uhr unter auf der Wiese an der Dorfkirche Groß Warnow statt. Im Moment sind nur 50 Menschen als Teilnehmer vor Ort zugelassen.

Nach 50 Besuchern ist Einlassstopp

Wenn diese besetzt sind, kann leider niemand mehr in den gekennzeichneten Bereich. Denn andernfalls wäre es nicht möglich, den geforderten Mindestabstand zwischen den Besuchern zu gewähren.

Außerdem wird eine Liste der Anwesenden mit Kontaktdaten geführt. Der Gottesdienst kann daher auch von zuhause aus am Telefon mitgefeiert werden. Dazu wählen sich die Teilnehmer um 14 Uhr ein unter Tel. 0221-65 04 88 56, geben nach Aufforderung den PIN 613 624 ein und werden dann aufgefordert, ihren Namen zu nennen.

