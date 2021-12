Sükow

40 Ferienwohnungen, -häuser und -zimmer sind in der Prignitz nach den Vorgaben des Deutschen Tourismusverbandes klassifiziert. Neben dem Kulturhof, dem Pfarrhaus Mödlich und dem Ferienhaus „Am Elbdeich“ kann sich nun auch eine weitere Ferienwohnung in der Prignitz mit fünf Sternen schmücken. Das Landhaus Sükow wurde in den vergangenen Jahren aufwändig umgebaut. Zum einen Teil Event-Location, befindet sich auf der anderen Seite eine Ferienwohnung mit erstklassiger Gesamtausstattung und hohem Komfort.

Die Ferienwohnung bietet auf 110 Quadratmetern Platz für vier Personen. „Neben der qualitativ hochwertigen Gesamtausstattung hat uns vor allem überzeugt, mit wie viel Liebe zum Detail die Wohnung eingerichtet ist. Hier trifft Moderne auf Landhausstil. Die Holzbalkendecken und der versiegelte Holzfußboden unterstreicht das geschmackvolle Ambiente. Zusätzlich verfügt die Wohnung auch über eine Sauna zum Wohlfühlen und Entspannen“, so Mike Laskewitz, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Prignitz.

Mit Obstgarten und romantischem Pavillon

Neben dem Innenbereich stehen Gästen auch eine sichtgeschützte Terrasse, ein großer Obstgarten und ein romantisch gelegener Pavillon mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. „Das Ambiente und der Gesamteindruck wirken stimmig“, ergänzt Laskewitz.

Wie wichtig eine objektive Qualitätsüberprüfung ist, weiß der Tourismuschef: „Zwar orientierten sich viele Gäste bereits an diversen Online-Bewertungsportalen, aber hier weiß man selten, wie glaubwürdig die Angaben sind. Meist wird hier nur eine Momentaufnahme des aktuellen Zustandes der Ferienwohnung bewertet, beispielsweise ob die Zimmer sauber und die Gastgeber freundlich sind oder ein Extrawunsch unkompliziert erfüllt wurde. Viele Gastgeber haben uns schon berichtet, wie unzufrieden sie mit einigen Bewertungen sind, die sie nicht einmal einem Gast zuordnen können. Ob der Gast wirklich vor Ort war, ist nicht erkenntlich.“

Prüfkatalog umfasst 180 Kriterien

In der schönsten Zeit des Jahres wollen Gäste wissen, was sie erwartet und legen daher hohen Wert auf Qualität, Verlässlichkeit und ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dafür sorgt der Deutsche Tourismusverband mit einem 180 Kriterien umfassenden Prüfkatalog, der vom Tourismusverband in den Privatunterkünften abgenommen wird.

Geprüft werden unter anderem eine Vielzahl an Ausstattungsmerkmalen, Serviceleistungen und Freizeiteinrichtungen im Haus und der Gartenanlage. Je höher die Sternekategorie, desto mehr Ausstattung und Service ist gefragt. Vor Ort erhalten Gastgeber auch Tipps, wie sie ihre Unterkunft noch gästefreundlicher gestalten können.

Im Anschluss an die Klassifizierung stehen die Prüfer beratend und unterstützend im Bereich Beschwerdemanagement zur Verfügung. Das Ergebnis äußert sich in achtzackigen gelben Sternen. Die Gastgeber erhalten eine Urkunde, um das Ergebnis auch nach außen hin für Gäste sichtbar zu machen. Auf Wunsch können Gastgeber auch Klassifizierungsschilder oder anderes Werbematerial erwerben, sodass jeder Gast schon an der Haustür erkennen kann, dass er hier auf qualitätsbewusste Gastgeber trifft.

Gastgeber wollen Wohlfühloasen bieten

Dass von Krottnaurers, Inhaber des Landhauses Sükow, qualitätsbewusster Gastgeber sind, haben sie auch in Perleberg bewiesen, denn mit dem Appartement Stadthaus haben sie vor Kurzem ein weiteres Objekt zertifizieren lassen. Mit vier Sternen steht es ebenfalls für gehobenen Komfort.

„Wir haben uns für eine Klassifizierung entschieden, um anhand der Kriterien unseren Gästen eine optimale Wohlfühloase in der schönen Prignitz zu bieten. Wir erwarten uns viele zufriedene Urlauber, deren hohe Erwartungen mit Sicherheit erfüllt werden. Das Ergebnis der Klassifizierung hat unsere Erwartungen voll erfüllt und wir sind sehr stolz und zufrieden“, so Hans von Krottnaurer.

Im Jahr 2021wurden neben den beiden Neuzertifizierungen der Familie von Krottnaurer ebenfalls folgende Gastgeberzertifiziert: Karin und Otto Luckert (Ferienwohnungen Lucks, Fuchs und Hase mit jeweils drei Sternen), Karin Plagens (Ferienwohnung Blumenhaus mit drei Sternen), Horst Oppenhäuser (Kulturhof Breetz mit fünf Sternen), Brigitte Post (Ferienwohnung Post mit drei Sternen), Harko Schulz (Ferienhäuser Altenteil und Fachwerk mit jeweils vier Sternen), Angelika und Achim von Auw (Ferienwohnung Koppelblick mit vier Sternen) sowie Matthias Schnell (Ferienzimmer Pusteblume mit vier Sternen)

Von Marcus J. Pfeiffer