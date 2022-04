Tourismusverband Prignitz bereitet Radsaison vor – Knotenpaten unterwegs

Perleberg

In der Prignitz kommt man nicht an ihnen vorbei: Insgesamt 133 Knotenpunkte weisen den Weg des über 1 170 Kilometer langen Radwegenetzes im Kreis. Tafeln mit Unterkünften, Sehenswürdigkeiten und Servicestationen in unmittelbarer Nähe ergänzen die Strecke seit 2016. Die dauerhafte Pflege und Kontrolle dieser Knotenpunkte bedeutet für die Kommunen und Radwegekoordinatorin Carola Krakow einen immensen Zeit- und Arbeitsaufwand, schreibt der Tourismusverband Prignitz. Zur Unterstützung gibt es Patenschaften.

Tourismusverband Prignitz sucht nach Knotenpaten

„Was sich beim Thema Wandern in Form von Wanderwegewarten schon längst bewährt hat, wurde in der Prignitz für das Radfahren übernommen. Die Knotenpunktpaten sind für die regelmäßige Kontrolle eines Knotenpunktes samt Tafel zuständig“, sagt Carola Krakow. Sowohl das Amt Bad Wilsnack/Weisen als auch die Gemeinde Karstädt beteiligen sich am Patensystem und freuen sich über weitere ehrenamtliche Helfer. Denn noch sind nicht alle Knotenpunkte vergeben.

Theresa Glaeser-Fritz hat ihren persönlichen Knotenpunkt immer im Blick. Die Rühstädterin betreut den Knotenpunkt 43 in ihrem Heimatdorf. Bei ihren Spaziergängen mit dem Kinderwagen oder Joggingtouren durch das Dorf passiert sie den Knotenpunkt regelmäßig. „Unsere derzeitigen Paten sind ortskundig und heimatverbunden. Sie bringen ein entsprechendes Maß an Enthusiasmus für die Aufgabe mit, denn die Beschilderung nutzt nicht nur Radlern, die Wertschöpfung in die Region bringen, sondern auch Einheimischen“, erläutert Krakow.

Radsaison in der Prignitz starten mit Anradeln

Zu den Aufgaben der Paten gehört es, die Knotenpunkte mindestens vierteljährlich, auf jeden Fall aber zu Beginn und zum Ende der Fahrradsaison auf ihren Zustand zu überprüfen. Dazu zählen das Vorhandensein aller Fahnenwegweiser, die Prüfung auf Schäden durch Vandalismus oder Umwelteingriffe sowie die Reinigung. Die Übermittlung der Informationen erfolgt per Foto an den Tourismusverband. Theresa Glaeser-Fritz hatte zum Saisonbeginn mit Verunreinigungen durch das Wetter zu kämpfen und kurzerhand den Putzlappen geschwungen, um ihr Patenkind pünktlich vor Saisonbeginn wieder zum Glänzen zu bringen.

„Die Prignitz beginnt ihre Radsaison mit dem traditionellen Anradeln am 23. April. Zum 20. Jubiläum führt die diesjährige Anradeltour nach Pritzwalk“, informiert Carola Krakow. Die Stadt empfängt die Radler mit dem „Pritzwalker Frühlingserwachen“.

Sternfahrt mit dem Rad nach Pritzwalk

In Sternfahrten machen sich das Amt Bad Wilsnack/Weisen, die Gemeinde Groß Pankow, die Städte Perleberg, Pritzwalk, Wittenberge und Wittstock sowie die Gemeinde Heiligengrabe und das Dosse-Seen-Land auf den Weg nach Pritzwalk. Wer sich den Radgruppen anschließen möchte, findet alle Informationen unter www.dieprignitz.de/anradeln auf einen Blick.

