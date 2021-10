Treffpunkt Internet: Wo Betriebe aus der Prignitz Azubis erreichen

Pritzwalk

Seit gut einem Jahr bündeln die Wirtschaftsinitiative Westprignitz (WIW) und der Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse (WADWD) ihre Kräfte, um Unternehmen bei der Suche nach Auszubildenden zu unterstützen. Coronabedingt konnte das dafür ins Leben gerufene erste gemeinsame Projekt „Regio-Abi“ (Regionale Ausbildungsinitiative Nordwestbrandenburg) lange nur digital stattfinden, doch jetzt werden die Online-Angebote wieder ergänzt durch Präsenz-Veranstaltungen.

Wirtschaftsverbände aus der Prignitz arbeiten gemeinsam im Projekt „Regio-Abi“

Ein erstes Treffen mit Teilnehmern aus der Wirtschaft und weiterführenden Schulen gab es vor kurzem bei MV Pipe Technologies in Wittenberge. Rund 40 Gäste konnten Gabriele Ferner (WADWD) und Corina Sixt-Röppnack (WIW) begrüßen. Vorgestellt wurden Ideen, auf welchem Wege Schüler erreicht werden und welche Beiträge die Firmen dazu leisten können.

Um Ausbildungsplätze zu besetzen, gelte schon seit längerem: „Die Unternehmen müssen sich bei den Azubis bewerben und aufzeigen, was sie haben“, sagt Gabriele Ferner, die das Projekt „Regio-Abi“ leitet. Dabei werde es für die Betriebe immer wichtiger, die jungen Leute dort zu treffen, wo sie unterwegs sind: In den sozialen Netzwerken.

Wie das funktionieren kann, zeigt zum Beispiel der Instagram-Wettbewerb auf Jobstartdigital, der Online-Plattform für Ausbildung und Studium. Hier können junge Leute aus der Region ihre Praktikumserlebnisse in den Betrieben schildern und Preise gewinnen, die die teilnehmenden Firmen ausloben.

Betriebe aus der Prignitz bekommen Tipps, wo und wie man Azubis im Internet auf sich aufmerksam macht

Neben Online-Sprechstunden für Eltern, die jeden dritten Donnerstag im Monat angeboten werden, stehen ab November auch wieder zunehmend reale Veranstaltungen im Terminkalender der beiden Wirtschaftsverbände. Dazu gehören für die weiterführenden Schulen in der Prignitz regelmäßig Betriebsbesichtigungen, Berufsinformationstage oder Infoveranstaltungen für das duale Studium.

„Der direkte persönliche Kontakt ist für uns immer Plan A“, betont Gabriele Ferner. Daher sei es auch ein wichtiges Signal, dass am 13. November wieder die Berufsstartermesse „Go“ von 10 bis 16 Uhr in der Rolandhalle in Perleberg stattfindet. Mit 56 angemeldeten Ausstellern sei das aufgrund der coronabedingten Auflagen zur Verfügung stehende Platzangebot erschöpft.

Auf der Internetseite www.jobstartdigital.de gibt es Informationen rund um den Start ins Berufsleben, zu Ausbildungsplätzen, Praktika und zum Wettbewerb. Das Projekt „Regio-Abi“ und die Möglichkeiten für Betriebe, sich besser im Internet zu präsentieren, werden auf der Seite www.nordwestbrandenburg.de vorgestellt.

Von Stephanie Fedders