Trotz Corona-Virus: Prignitzbus fährt weiter nach Plan

Prignitz

Die Busse in der Prignitz fahren weiter nach dem regulären Schulfahrplan. Das bestätigte die Kreisverwaltung am Dienstag auf Nachfrage der MAZ. Seit einer Woche findet kein Unterricht mehr an den Schulen statt. Dennoch wolle man den öffentlichen Personennahverkehr nicht einschränken, um allen die Flexibilität zu garantieren.

„Wir schätzen die Lage jeden Tag neu ein“, so Pressesprecher Frank Stubenrauch. Bis Freitag wird sich an dieser Regelung wohl aber nichts ändern, wie der Betreiber Prignitzbus in einer Mitteilung schreibt. „Die verfügbaren Personale sind knapp, aber es sind bisher keine Fahrtausfälle notwendig“, heißt es dort.

Rufbus wird nicht empfohlen

Weiterhin ist der Vordereinstieg in die Busse gesperrt. Die Verkaufsstellen bleiben geschlossen, um einen persönlichen Kontakt zu vermeiden. Der Fahrscheinverkauf in den Fahrzeugen ist gänzlich eingestellt. Tickets gibt es nur noch an Automaten auf dem Bahnhof oder im Internet. Telefonisch ist die Mobilitätszentrale in Perleberg unter 03876/789 940 zu erreichen.

Wegen der Schließung der Hotelanlage fällt der Halt Neuer Hennings Hof ersatzlos aus. Weitere Ausfälle sind nicht bekannt. „Die Rufbusnutzung empfehlen wir nicht, da in den kleinen Fahrzeugen die Infektionsgefahr höher ist“, schreibt Prignitzbus weiter. Am Wochenende gilt vorerst uneingeschränkt der Wochenendfahrplan.

