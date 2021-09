Prignitz-Ruppin

333 Kinder und Jugendliche aus der Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Teilen des Havellandes haben ihre Stimme für die Bundestagwahl bereits abgegeben. Die U18-Wahl hat es es der jungen Generation - die noch nicht wahlberechtigt ist - wenige Tage vor der eigentlichen Bundestagswahl am Sonntag ermöglicht, wählen zu gehen und Demokratie zu praktizieren.

SPD stärkste Kraft – Grünen im Mittelfeld

Nun stehen die Ergebnisse fest: Wenn es nach den Kindern und Jugendlichen aus dem Wahlkreis 56 geht, wird die SPD mit 17,72 Prozent stärkste Kraft – gefolgt von der AfD (13,81 Prozent) und der CDU (12,61 Prozent). Auf dem vierten Rang landet die Tierschutzpartei (12,31). Die Grünen schafften es mit 5,71 Prozent ins Mittelfeld und wären damit geradeso im Bundestag vertreten.

Das sind die Ergebnisse der U18-Wahl zur Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 56 - Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und Havelland 1. Quelle: wahlen.u18.org

Ganz anders sieht das Ergebnis für ganz Deutschland aus. Hier bekamen die Grünen mit 21,02 Prozent am meisten Stimmen – gefolgt von der SPD (19,21 Prozent) und der CDU (16,92 Prozent). Die AfD hätte mit 5,85 Prozent gerade so noch die Fünf-Prozent-Hürde geschafft und wäre im Bundestag vertreten. Die Tierschutzpartei erreichte 5,65 Prozent.

Kinder und Jugendliche geben eine Stimme ab

Die Kinder und Jugendlichen gaben bei der U18-Wahl lediglich eine Stimme für eine Partei ab. Bei der Bundestagwahl am kommenden Sonntag wäre das die Zweitstimme. Dabei standen der jungen Generation dieselben Parteien zur Wahl, wie das auch in echt der Fall ist. Im ganzen Wahlkreis verteilt gab es für die U18-Wahl vor einer Woche mehrere Wahllokale.

In ganz Brandenburg haben fast 11.000 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 17 Jahren ihre Stimme abgegeben. Gewählt wurde in 136 Wahllokalen im ganzen Land, die in Schulen, Kinder- Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportvereinen oder Bibliotheken von lokalen Trägern eingerichtet worden waren.

U18-Wahl soll Politik verständlich machen

Das Ziel der „U18“-Wahl ist es, junge Menschen darin zu unterstützen, Politik zu verstehen, Unterschiede in Wahlprogrammen zu erkennen und Versprechen von Politikern kritisch zu hinterfragen. Die „U18“-Wahl wird von der Stiftung SPI Brandenburg Süd-Ost und dem Landesjugendring Brandenburg unterstützt sowie vom Bildungsministerium gefördert.

Von Marcus J. Pfeiffer