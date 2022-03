Pritzwalk

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich in den Kopf gesetzt, die Ukraine militärisch einzunehmen. Der Ukraine-Krieg beschäftigt die Welt nun seit einer Woche. Die Betroffenheit der Menschen ist groß – auch in der Prignitz. In Perleberg etwa wird es am Donnerstag eine Friedensandacht für die Menschen in der Ukraine geben. Zahlreiche Prignitzer fragen sich derweil, wie man den Menschen dort nun helfen kann.

SPD Ortsverein Pritzwalk will Briefe an Putin schreiben und Ende des Ukraine-Kriegs fordern

Darüber haben sich in den vergangenen Tagen auch die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Pritzwalk viele Gedanken gemacht. „Die Freundschaft zwischen Deutschland und Russland hat eine lange Tradition und ist schon immer ein Beispiel für Völkerverständigung gewesen“ sagt Siegbert Winter, Vorsitzender SPD Ortsverein Pritzwalk. „Auch Mitglieder unseres Ortsvereins arbeiten mit Menschen aus anderen Ländern zusammen, darunter auch Ukrainer und Russen.“

Gemeinsam möchten die Mitglieder des SPD-Ortsvereins nun ein Zeichen setzten und haben dafür eine Aktion ins Leben gerufen, an der sich jeder beteiligen kann. „Wir senden Karten und Briefe zu Herr Putin persönlich“ sagt Siegbert Winter, Vorsitzender SPD Ortsverein Pritzwalk, „und fordern den russischen Präsidenten auf, diesen Krieg zu beenden.“

Über verschiedene Wege wie zum Beispiel auf der Facebookseite der SPD Pritzwalk wirbt der Ortsverband dafür. Entstanden ist die Idee aus einem bestimmten Grund: Die am letzten Sonntag großangelegte Demonstration in Berlin gab den entscheidenden Anstoß. Dort gingen mehr als 100 000 Menschen für Frieden in der Ukraine auf die Straße und dafür, diesen Krieg sofort zu beenden.

Ukraine-Krieg: Friedensandacht in Perleberg geplant

Jedoch kann nicht jeder, der diese Meinung teilt, persönlich an solchen Demonstrationen oder an einer Andacht persönlich teilnehmen. Jeder kann aber einen Brief oder eine Postkarte schreiben und so seinen Wunsch nach Frieden zum Ausdruck bringen. Damit die persönlichen Zeilen auch beim richtigen Empfänger ankommen, gibt es auf der Facebookseite der SPD Pritzwalk eine Anleitung in Bildform mit der passenden Adresse. Der Aufbau der Postadressen nach Russland ist etwas anders als in Deutschland.

Bei Fragen können sich Interessierte gern an den SPD-Ortsvereins Pritzwalk wenden. Auch in der Prignitzer Kreisstadt Perleberg wird es eine Veranstaltung geben, bei der Perleberger und Prignitzer ein Zeichen für die Menschen in der Ukraine setzen können. Für Donnerstag laden Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura und Pfarrerin Verena Mittermaier von der evangelischen Kirchengemeinde Perleberg zu einer Friedensandacht in die Perleberger Sankt Jacobi Kirche ein.

„Der Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine überschattet alle anderen Ereignisse dieser Tage“ so Annett Jura, „selbst die Corona-Pandemie rückt bei den aktuellen Bildern in den Hintergrund“ Die Friedensandacht beginnt um 18 Uhr.

Landkreis Prignitz richtet Kontaktstelle für Unterbringungsangebote ukrainischer Flüchtlinge ein

Zur Andacht sind alle Teilnehmer aufgerufen, die sich symbolisch mit einer Kerze für den Frieden in der Ukraine aussprechen und den Menschen solidarisch gegenüberstehen. Pfarrerin Verena Mittermaier wird nach den Gedenkworten der Bürgermeisterin Jura die Andacht halten.

Zeitgleich zur Friedensandacht in Perleberg findet in der Partnerstadt Kaarst eine Friedenskundgebung statt. Darauf haben sich die Bürgermeisterinnen der beiden Städte zuvor verständigt.

Lesen Sie auch Sternmarsch in Wittstock: Mehr als 1000 Schüler gehen für den Frieden in der Ukraine auf die Straße

Derweil bereitet sich der Landkreis Prignitz darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Aus diesem Grund verständigte sich Landrat Torsten Uhe mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren der Kommunen in einer Telefonkonferenz über die Koordinierung der zu erwartenden Situation.

Um die Unterbringungsangebote zu koordinieren, richtete der Landkreis eine Kontaktstelle ein. Prignitzer, die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen möchte und können, melden sich bitte in der Kreisverwaltung bei Korina Baade-Dahms beziehungsweise bei Dominik Däubert unter der Telefonnummer 03876/71 36 95 oder per E-Mail an ukrainehilfe@lkprignitz.de.

Von Julia Redepenning