Ukraine-Krieg: Wie Pritzwalk Flüchtlingen helfen will

Pritzwalk

Es ist davon auszugehen, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auch in den Norden Brandenburgs kommen. Die Stadt Pritzwalk hat sich aus diesem Grund vorgenommen, Hilfe zu leisten. Bürgermeister Ronald ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, sich mit Sachspenden zu beteiligen. Konkret geht es darum, Wohnungen für ukrainische Flüchtlinge herzurichten, die die Wohnungsgesellschaft Pritz­walk zur Verfügung stellt. Gesammelt wird in der Stadtbibliothek.

Vorrangig Mütter mit Kindern und ältere Menschen

Vorrangig werden Mütter mit Kindern und alte Menschen erwartet. Wenn klar ist, wer kommt, können aufgrund dessen die Wohnungen bedarfsgerecht eingerichtet werden. Geplant ist, große Spenden wie Möbel, Matratzen oder Haushaltsgeräte nach Absprache gleich in die Wohnungen zu stellen.

Angebote vorher anmelden

Um dies besser organisieren zu können, bittet die Verwaltung um vorherige Anmeldung möglicher Angebote – gern mit einem Foto – über die E-Mail- Adresse wir-helfen@pritzwalk.de oder über die Telefonnummer 03395/30 25 73. Die Spende wird in einer Liste erfasst und bei Bedarf abgerufen. So kann gegebenenfalls auch die Abholung abgestimmt werden. Kleine Spenden wie Lebensmittel oder Drogerieartikel werden ab sofort montags von 9 bis 15.30 Uhr, dienstags von 10 bis 18 Uhr, mittwochs bis freitags von 9 bis 17 Uhr in der Stadtbibliothek am Kietz entgegengenommen.

Die Flüchtlinge sollen in die Lage versetzt werden, sofort nach ihrer Ankunft in ein Zuhause zu kommen, ohne sich zunächst Gedanken über ihre Versorgung machen zu müssen: freundlich und gemütlich, bequem eingerichtet und mit den alltäglichen Dingen versehen. Dazu gehören Möbel, Spielzeug für die Kinder, eine Kücheneinrichtung, vielleicht eine Waschmaschine, ein Wäscheständer oder eine Mikrowelle. Gebraucht wird alles, was in einen Haushalt gehört: zum Beispiel Decken, Kopfkissen, Bettwäsche, Handtücher, Windeln, Inkontinenzmaterial, Damenhygieneartikel, Zahnbürsten und Zahncreme, Shampoo, Duschbad und so weiter.

Haushaltsgeräte werden benötigt

Für die Küche werden Töpfe, Geschirr, Besteck, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Mehl, Konserven, Zucker, Gewürze, Babynahrung, haltbare Fertigprodukte, Marmeladen, Schokocreme, Tee und Kaffee sowie Süßigkeiten für die Seele benötigt. Willkommen sind auch Gutscheine für hiesige Supermärkte oder Drogeriemärkte. Zu einem Haushalt gehört ebenso eine kleine Hausapotheke mit den grundlegenden, frei verkäuflichen Medikamenten wie Schmerz- und Fiebermittel, Erkältungsmittel oder Verbandsmaterial. Mit Blick auf Corona werden sicher auch Masken, Tests und Desinfektionsmittel benötigt.

Den Lebensstandard bedenken

Wer etwas beisteuern möchte, sollte bedenken, dass die Menschen in der Ukraine einen ähnlichen Lebensstandard haben wie wir. Gesucht werden also gern gebrauchte Spenden, die aber in einem ordentlichen Zustand sind. Sollten später weitere Dinge – zum Beispiel Kleidung – benötigt werden, wird noch einmal dazu aufgerufen. Werden gespendete Sachen für die Flüchtlinge in Pritzwalk nicht benötigt, so sollen diese anderen Hilfsaktionen zugeführt werden, zum Beispiel in Nachbarorten.

Wer spricht Russisch oder Ukrainisch?

Um den Flüchtlingen die Ankunft zu erleichtern, sind auch Helfer willkommen, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Wer Geld spenden möchte, kann dies gern über folgende große Hilfsorganisationen tun: Unicef, Aktion Deutschland hilft, Caritas, Diakonie Katastrophenhilfe, DRK und Malteser.

Von MAZonline