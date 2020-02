Umweltminister will keine Betretungsverbote an der Prignitzer Elbe

Lenzen

Bei seinem ersten Arbeitsbesuch in der Prignitz ging es auch um den Hochwasserschutz, aber nicht nur. Vorrang hatte etwas, was Axel Vogel (Grüne), Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz des Landes Brandenburg, laut eigener Aussage am Herzen lag. Und das war am Mittwoch auf Burg Lenzen, die Gerüchte um geplante Betretungsverbote im Elbvorland endgültig aus dem Weg zu räumen.

„Es wird keine neuen Verbote und auch keine Betretungsverbote geben!“ betonte er mehrfach. Dem schloss sich auch Landrat Torsten Uhe an: „Das begrüßen wir.“ Vielmehr soll etwas geschaffen werden, was sich in anderen Bundesländern bereits etabliert hat: das „Grüne Band“.

Naturmomente und Erinnerungsstätten

Gemeint ist der 1400 Kilometer lange, neun Bundesländer durchziehende ehemalige Grenzstreifen, an dem die Prignitz mit immerhin 30 Kilometern beteiligt ist.

Dieses Gebiet hat sich nicht nur zu einem Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten entwickelt; es bietet gleich zwei Handlungsansätze: Zum einen werden damit nationale Naturmonumente von herausragender Bedeutung ausgewiesen und zum anderen Stätten der Erinnerungskultur, die an der ehemaligen innerdeutschen Grenze erinnern, mahnen und informieren sollen.

Denkmalpflege gibt grünes Licht

„Und da haben wir auf unseren 30 Kilometern Einmaliges zu bieten“, erklärte Heike Ellner, Leiterin der Biosphärenreservatsverwaltung. „Da gibt es zum Beispiel den Jageler Friedhof, der in einzigartiger Weise direkt am Elbdeich bäuerliche Lebenskultur widerspiegelt und der ein Abbild der DDR-Grenzpolitik ist“. Sie habe sich bereits mit der Unteren Denkmalpflege verständigt und auch von dort grünes Licht für das Vorhaben, besagtes Gelände unter Denkmalschutz stellen zu lassen, bekommen, sagte Ellner.

Ein anderes Alleinstellungsmerkmal zeigt die Burg Lenzen, deren Geschichte bis in die Slawenzeit zurückreicht. Und es gibt die vom THW genutzte ehemalige Grenzübergangsstelle Cumlosen samt Grenzführungsturm, von der aus man in beide Elbrichtungen einen kilometerlangen Einblick in den Fluss hat – was bereits die Askanier gewusst und hier ihre Zöllner stationiert hatten.

Minister sagte es eindeutig

Das alles soll nun in einen einheitlichen Rahmen gebracht und zum nationalen Kulturerbe erklärt werden. In Thüringen und Sachsen ist man bereits soweit, dass entsprechende gesetzliche Regelungen auf dem Weg sind; Sachsen und Brandenburg haben diese Thematik in Koalitionsverträgen niedergelegt.

Ziel: Das in Brandenburg liegende Gebiet soll als Nationales Kulturmonument erklärt werden, und zwar auf der Basis bereits vorhandener Schutzgebiete. „Es wird keine neuen Vorgaben geben, keine neuen Verbote oder Gebote und auch keine Betretungsverbote!“. sagte Vogel.

Ganz konkret bedeutet dies, dass an der Elbe gelegene Teilbereiche des Landkreises Prignitz mit der Bezeichnung „Grünes Band“ als Nationales Naturmonument ausgewiesen werden.

Von Kerstin Beck