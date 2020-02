Karstädt

Diebe haben am 19. Februar einer Frau beim Einkauf in einem Karstädter Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Mit der darin enthaltenen Bankkarte wurde kurze Zeit später in einer Bankfiliale Geld abgehoben.

Ein bislang unbekannter Mann ist zum Zeitpunkt der Abbuchung von Kameras in der Filiale aufgenommen worden.

Die Polizei hofft nun darauf, dass es Personen gibt, die diesen Mann kennen oder Angaben zu dessen Identität oder seinem Aufenthaltsort machen können. Hinweise sind an die Polizeiinspektion Prignitz, Telefon 03876/71 50, zu übermitteln.

Von MAZ-online