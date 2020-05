Karstädt

Einer 70-jährigen Frau ist am Mittwoch beim Einkaufen in einem Discounter in der Postliner Straße in Karstädt die Geldbörse gestohlen worden. Sie war zuvor offenbar von einem dunkelhäutigen Mann mit weißem Mundschutz abgelenkt worden.

Der vermeintliche Täter verließ den Ort mit einem VW Golf älteren Modells. Die Suche nach Mann und Wagen in der näheren Umgebung verlief ergebnislos. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

