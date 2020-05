Bad Wilsnack

Zu einem Unfall mit einem Rettungswagen kam es am Sonntag gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Grüner Weg/Bahnstraße in Bad Wilsnack. Der 24-jährige Fahrer des Rettungswagen, der alarmiert war, übersah eine Pkw auf der Vorfahrtsstraße.

Aufgrund der gebotene Eile verständigten sich die Unfallbeteiligten kurz und der Rettungsdienst fuhr weiter zum Einsatz.

Von MAZ-online