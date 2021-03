Ungewöhnliche Kandidatin: von Neuseeland über Berlin nach Neuruppin

Neuruppin

Dieser Wahlkampf um das Direktmandat für den Bundestag dürfte spannend werden: Schickt doch die SPD für den Wahlkreis 56, zu dem die Prignitz, Ostprignitz-Ruppin und große Teile des Havellandes gehören, die Neuruppinerin Wiebke Papenbrock (41) ins Rennen.

Die SPD-Frau ist zwar seit Mai 2019 Kreistagsabgeordnete in Neuruppin. Dennoch ist Papenbrock, die aus Walsleben stammt und einen eineinhalbjährigen Sohn hat, vermutlich für viele noch weitgehend unbekannt.

Täglich nach Berlin pendeln

Das könnte daran liegen, dass Papenbrock seit 14 Jahren in Berlin arbeitet. „Ich pendle täglich“, sagt die Neuruppinerin.

Der einstige SPD-Bundestagsabgeordnete Ernst Bahr aus Fehrbellin suchte 2007 einen Mitarbeiter aus der Region für sein Berliner Büro – Papenbrock, die ihr Abitur am Neuruppiner Schinkelgymnasium abgelegt hat und sich danach in Hamburg zu einer staatlich geprüften Kommunikationswirtin ausbilden ließ, kam damals gerade von ihrem einjährigen Auslandsaufenthalt aus Neuseeland zurück. Dort hatte sie auf Weingütern gearbeitet, um sich den Aufenthalt finanzieren und dabei zugleich ihre Englisch-Kenntnisse verbessern zu können.

2009 trat Papenbrock in die SPD ein

„Das war ein tolles Jahr, das hat mich enorm weiter gebracht“, so Papenbrock. Zwei Jahre leitete sie danach das Berliner Büro von Ernst Bahr und anschließend sieben Jahre das Berliner Büro von SPD-Frau Sonja Steffen. Die Rechtsanwältin aus Stralsund ist für den sogenannten Kanzlerin-Wahlkreis an der Ostsee zuständig.

Zusätzlich studierte Papenbrock an der Berliner Humboldt-Universität sowohl Kultur- und Sozialwissenschaften als auch an der Theologischen Fakultät Religionswissenschaften. Das bedeutete, dass sie nach ihrer Arbeit täglich von 16 bis 20 Uhr zur Uni ging und auch an den meisten Wochenenden für ihre Master- und ihre Bachelorarbeit lernte. „Ich bin geschichtsinteressiert und will Zusammenhänge verstehen“, sagt Papenbrock, die mit ihrem Partner und dem kleinen Sohn in Neuruppin lebt und 2009 in die SPD eingetreten ist.

Drei große Themen im Wahlkampf

Bei der Masterarbeit ging es beispielsweise um das Wechselspiel zwischen Politik und Religion am Beispiel der Kühe, die in Indien erst seit 100 Jahren heilig sind. „Das war ein Mittel, um die britische Kolonialmacht beenden zu können“, weiß Papenbrock. In einer anderen Arbeit untersuchte sie den Einfluss der 68er Bewegung auf die Entwicklung der Religionsfreiheit in Deutschland.

In dem nun beginnenden Wahlkampf will die Neuruppinerin, die seit fünf Jahren im Bundespresseamt in Berlin arbeitet, bis zum 26. September vor allem auf drei Schwerpunkte setzen: die Gesundheitsversorgung in der Region, ein größeres Engagement des Bundes bei der Bildung, die ja eigentlich Sache der Länder ist, sowie eine bessere Verkehrsanbindung. „Der RE6 ist die einzige Regionalbahn in Brandenburg, die nicht direkt an Berlin angebunden ist“, kritisiert Papenbrock.

Ziel: kostenfreier Schülerverkehr in ganz Deutschland

Die SPD-Frau, die sich bei der Kandidatenkür gegen Perlebergs Bürgermeisterin Annett Jura durchsetzen konnte, will sich zudem dafür stark machen, dass es nicht allein in Ostprignitz-Ruppin einen kostenfreien Schülerverkehr gibt. Vielmehr soll dieses Projekt auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden. Papenbrock hofft, dass sie trotz der Corona-Pandemie mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch kommen kann. Das habe bei der Kreistagswahl vor zwei Jahren gut funktioniert, als sie selbst viele Flyer verteilt habe.

Allerdings dürfte das nun nicht allein wegen der Pandemie deutlich schwerer werden. Denn mit mehr als 5200 Quadratkilometern gehört der Wahlkreis 56 zu einem der größten in der Bundesrepublik. Immerhin hat sich Papenbrock bereits in allen SPD-Ortsvereinen in der Region vorstellen können, in der Prignitz ebenso wie in Nauen und Friesack sowie auch in Kyritz und Wittstock.

Bisher gibt es vier Kandidaten – oder fünf

Neben dem Neuruppiner CDU-Mann Sebastian Steineke (47), der 2013 und 2017 den Wahlkreis gewonnen hat, und Wiebke Papenbrock (SPD) treten Anja Mayer (41, Linke), Corvin Drößler (22, Die Partei) sowie wohl Maximilian Kowohl (20, Bündnisgrüne) an. Bei Kowol fehlt aber noch die Bestätigung durch die Briefwahl. Die soll Anfang April vorliegen. Ob es auch Direktkandidaten von der AfD und der FDP geben wird, das ist noch offen. Die Bewerber müssen bis spätestens 19. Juli dem Kreiswahlleiter gemeldet werden.

Von Andreas Vogel