Urlaub in Corona-Zeiten: Das müssen Reisende beachten

Sommer, Sonne, Strand: In Zeiten von Corona ist das Reisen schwierig geworden. Zwar dürfen Reisehungrige wieder Urlaub machen, doch so manche Urlaubsreise ist aufgrund der sich ständig ändernden Corona-Einreiseverordnung kurzfristig zunichte gemacht worden. Doch davon lassen sich die Prignitzer scheinbar nicht die Laune verderben. „Die meisten sehnen sich nach vielen Corona-Monaten nach Urlaub“, erklärte Anja Heese vom Perleberger Reisebüro Hegenbarth, „dafür nehmen sie auch viele Vorschriften in Kauf und halten sich daran.“

Zurück nach Deutschland nur noch mit Corona-Test

Damit ist gemeint, dass sich alle Urlauber im Vorfeld nicht nur bestens informieren welche Einreisebestimmungen für das jeweilige Land derzeit gelten, sondern sie lassen sich gegen Corona impfen oder sich wie vorgeschrieben regelmäßig testen – auch auf eigene Kosten. Denn nicht in jedem Land, wie es etwa in Deutschland der Fall ist, sind die Corona-Test kostenlos. „Für die Einreise nach Deutschland benötigen Reisende seit dem 1. August einen negativen Schnelltest“, erklärte Anja Heese, „man sollte sich aber immer informieren, wie die Einreise in anderen Ländern geregelt ist.“

Die Türkei fordert zum Beispiel einen negativen PCR-Test. „Aber, um auch einmal etwas Positives zu sagen“, so Anja Heese, „in der Türkei ist die Teststrategie sehr gut organisiert.“ In den Hotels werden Urlauber von speziellem Personal vor ihrer Abreise getestet. Ein PCR-Test kostet dort auch ungefähr 25 Euro. Dennoch hat die Fachfrau einen Rat an alle Urlaubsliebhaber: „Wer wirklich gerne vereist, egal wohin die Reise gehen soll, der sollte sich unbedingt vollständig impfen lassen.“ Denn für vollständig Geimpfte, erklärte Reisefachfrau, gibt es aktuell keinerlei Einschränkungen. „Für Geimpfte hat sich praktisch nichts geändert“, sagte sie.

Speziell Corona-Versicherung schützt vor unerwarteten Kosten

Doch was ist, wenn plötzlich ein Land zum sogenannten Hochinzidenzgebiet erklärt wird? Bekommen Reisenden im Ernstfall ihr Geld zurück? „Es gibt in diesem Fall mehr als nur eine Variante“, erklärte Anja Heese. Sollte das Auswärtige Amt ein Land zum Hochinzidenzgebiet erklären, können beispielsweise vollständig Geimpfte trotzdem ihre Reise antreten. Sie müssen keine Quarantäne befürchten – weder im Ausland noch bei der Rückreise nach Deutschland. Anders sieht es bei ungeimpften Personen aus. Sie sollten im Ernstfall eine Reiserücktrittsversicherung mit einem einer entsprechenden Corona-Zusatzversicherung besitzen. Ohne diese kann es teuer werden.

Im Fall einer Erkrankung oder Quarantäne im Ausland kommt eine solche Versicherung für alle Kosten auf – etwas für die Unterkunft. Hat ein Reisender keinen Versicherungsschutz, müssen sämtliche Kosten aus eigener Tasche finanziert werden. „Die meisten Kunden, die bei uns eine Reise buchen, haben bereits eine solche Versicherung“, erklärte Anja Heese, „es gibt aber auch vereinzelt Urlauber, die sie nicht besitzen, denn es ist am Ende auch immer eine Kostenfrage.“

Deutschland wird zum beliebten Reiseziel

Oftmals bieten die Reiseveranstalter jedoch bereits im Vorfeld andere Optionen an. So können viele Kunden problemlos die Reise einfach umbuchen. Oft lässt sich die Reise auch im Vorfeld stornieren und Kunden erhalten unkompliziert ihr Geld zurück. Jedoch hat jeder Veranstalter in solchen Fällen seine ganz eigenen Regeln.

Auch wenn die Lust auf Reisen bei vielen groß ist, war auch 2021 ein eher verhaltenes Jahr – zumindest was Reisen ins Ausland angeht. „Gerade als das liebste Ziel der Deutschen, also Spanien, zum Hochinzidenzgebiet erklärt wurde“, erklärte Anja Heese, „haben wir es deutlich gemerkt, dass die Buchungen wieder zurückgehen.“ Viele waren nicht bereit, für etwas Sonne, Strand und mehr in Quarantäne zu gehen. Zumal der größere Teil der Urlauber in den Sommermonaten mittleren Alters mit Kindern ist. Da ist eine mehrtägige Quarantäne oft zeitlich und finanziell nicht möglich.

Aus diesem Grund blieben viele Urlauber, die sonst ins Ausland geflogen wären, 2021 in Deutschland. „Es war für uns oft schwierig, überhaupt noch Plätze zu finden, die Interessenten buchen konnten“, sagte Anja Heese. Gerade die Ostsee sei sehr beliebt und wurde oft gebucht. Auch 2022 rechnet die Reisebranche damit, dass Urlauber sich auf Einschränkungen einstellen müssen. Maske, Corona-Test und andere Vorschriften werden sie auch nächsten Jahr noch erwarten. Daher der Rat von Anja Heese: „Wer gerne reisen möchte, sollte sich impfen lassen.“

