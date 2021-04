Neuruppin

Itta Olaj vom Tourismusverband Ruppiner Seenland in Neuruppin kann die Kritik aus ihrem eigenen Erleben nicht nachvollziehen. Werden Radurlauber wirklich immer unzufriedener mit der Situation im Land Brandenburg? Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) kommt gleich in mehreren Umfragen zu diesem Ergebnis.

Der ADFC befragt jedes Jahr tausende Radler in ganz Deutschland. Daraus erstellt er unter anderem eine Analyse der Reiseregionen. Noch vor wenigen Jahren tauchte Brandenburg in der Auswertung auf einem der vorderen Plätze auf. Inzwischen wurde die Mark aber in der Beliebtheit bei Radreisenden von anderen Regionen verdrängt.

Laut ADFC setzten 2020 etwa 3,5 Millionen Menschen im Urlaub ganz aufs Fahrrad, mehr als die Hälfte von ihnen zum ersten Mal. Am beliebtesten ist laut ADFC Bayern vor Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Mark kommt in der Auswertung erst dahinter.

Radler kritisieren in der Umfrage des Fahrradclubs unter anderem den Zustand mancher Wege, zu wenige Plätze für Fahrräder im öffentliche Nahverkehr und in Zügen und mangelnde Wegweiser im Streckennetz. Das Land müsse aufpassen, dass es als Reiseregion nicht abgehängt werde, sagt Tino Freißler vom ADFC Brandenburg dazu.

Manche Radler kritisieren die Ausschilderung von Radstrecken im Land. Der Tourismusverband Ruppiner Seeland setzt auf das System von Knotenpunktwegweisern mit einer eigenen Karte. Zwei Drittel der Radurlauber nutzen laut ADFC unterwegs gern eine App auf dem Smartphone, um sich zu orientieren. Für das Wegweisersystem gibt es die bisher nicht. Quelle: Peter Geisler/Archiv

„Diese schlechte Bewertung können wir überhaupt nicht nachvollziehen“, hält Tourismusfachfrau Itta Olaj dagegen. Die Region sei nach wie vor bei Radurlaubern sehr beliebt. „Die Leute sehnen sich danach, Urlaub zu machen“, sagt sie aus eigener Erfahrung.

Von Januar bis März verzeichnete der Tourismusverband doppelt so viele Nachfragen nach Prospekten aus dem Ruppiner Land wie 2020. Bei Informationsmaterial für Radurlauber, Karten für den Fontane-Radweg, den Havelland-Radweg und die Knotenpunktkarte als Verzeichnis für alle Radwegen in der Region seien sie sogar auf das Dreifache gestiegen.

Auch Dirk Wetzel von der Tourismus-Marketing-Gesellschaft des Landes, der TMB, weist die Kritik zurück. Dass Brandenburg noch 2014 in der Top drei der deutschen Radregionen lag und inzwischen nur noch im Mittelfeld landet, liegt für ihn nicht am Angebot für Radler. Sondern daran, dass der ADFC seine Umfragemethode geändert hat.

Entlang der Alt Ruppiner Allee in Neuruppin führt ein Radweg von Alt Ruppin nach Neuruppin, den der Landesstraßenbetrieb in diesem Jahr von Grund auf sanieren will. Dafür wurden bereits etliche Bäume gefällt. Quelle: Henry Mundt

Radfahren spielt für Urlauber in Brandenburg nach wie vor eine große Rolle, so die Tourismusgesellschaft des Landes. Sie verweist auf andere Analysen, nach denen zum Beispiel im Jahr für 19 Prozent der Urlauber im Land Radfahren zu ihren Hauptaktivitäten gehörte.

Kritik äußern laut ADFC aber nicht nur Radurlauber. Auch viele Alltagsradler seien unzufrieden. Regelmäßig fragt der Verband auch die Radler in Städten nach ihrer Meinung zu mehr als 30 Punkten vom Zustand der Radwegen bis zur Verkehrsführung an Baustellen und dem Angebot an Leihrädern.

Viele Brandenburger Städte sind dabei in den vergangenen Jahren zurückgefallen. Neuruppin hat es besonders getroffen. In der Gruppe der Orte mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern ist die Fontanestadt von Platz 48 im Jahr 2018 auf jetzt Platz 163 von 418 Städten gefallen. In Schulnoten hat sich die Gesamtwertung von 3,51 auf 3,83 verschlechtert.

„Die Förderung des Radverkehrs ist für die Fontanestadt eine wichtige Zielstellung einer nachhaltigen Stadtentwicklung“, sagt Neuruppin Stadtsprecherin Michaela Ott. Dass Radverkehr an Bedeutung zunimmt, zeige sich auch daran, dass sich an der Befragung des ADFC mit 140 Radlern 2020 fast doppelt so viele beteiligt haben wie zuvor.

Viele Radfahrer kritisieren den Zustand der Wege, lange auch den des Weges von Neumühle bei Alt Ruppin nach Stendenitz. 2020 wurde er zumindest bis Molchow saniert. Quelle: Henry Mundt/Archiv

In der Stadt habe sich in den vergangenen Jahren viel getan, heißt es aus dem Rathaus: Es gibt neue Fahrradboxen an den beiden Bahnhöfen, überdachte Abstellanlagen am Rathaus, der Radweg von Neumühle nach Molchow wurde saniert.

Größte Herausforderung ist aus Sicht der Stadtverwaltung das historische Pflaster in der Neuruppiner Innenstadt, das bequeme breite Radwege kaum zulässt, zumal für einen Umbau der Straßen das Geld fehlt.

Immerhin soll demnächst der erste Teil der Karl-Marx-Straße, die Steinstraße und die Straße des Friedens umgebaut werden. Inklusive sicherer Radwege und neuer Fahrradgaragen am Rheinsberger Tor.

Lob für Perleberg, Wittenberge und Bad Wilsnack

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin lässt gerade den Radweg zwischen Zippelsförde und Krangen sanieren. Außerdem soll 2022 ein kreisweites Radwegekonzept für den Alltagsverkehr entstehen. Auf dessen Basis können dann einzelne Projekte näher geplant werden. Unter anderem will der Kreis an der Straße von Walsleben nach Darritz Radwege anlegen. Für den Neubau von Radwegen wird oft zusätzliches Land benötigt. Das zu bekommen, sieht der Kreis als eine der größten Herausforderungen.

Musterbeispiel für den Fahrradverkehr in Brandenburg ist die Prignitz. Sowohl in der Gunst von Radurlaubern als auch bei Alltagsradlern liegt sie weit von. Der Elberadweg, der in einem Abschnitt dort verläuft, ist laut ADFC der beliebteste Radfernweg in ganz Deutschland.

Sowohl für Bad Wilsnack mit der Note 2,7 als auch für Perleberg und Wittenberge mit der Note 2,8 fällt die Gesamtwertung brandenburgweit überdurchschnittlich gut aus.

Bad Wilsnack erreicht damit Platz sechs von 418 ähnlich großen Orten in ganz Deutschland, Wittenberge und Perleberg teilen sich Platz zwölf. Wittenberge konnte sich damit sogar leicht gegenüber 2018 verbessern und plant weitere große Investitionen in neue Radwege.

Von Reyk Grunow