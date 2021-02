Neuruppin

Einmal habe er die Kontrolle verloren und einen Jugendlichen durchgeschüttelt. Das werfe er sich oft vor, sagte ein 56-jähriger ehemaliger Betreuer. Er war für den Verein „Kinder- und Jugendhilfe ohne Grenzen“ für die Jugendeinrichtung in Frehne (Prignitz) von 2006 bis Juni 2013 tätig.

Angeklagter sieht sich nach wie vor unschuldig

Dann wurde die Einrichtung geschlossen. Wegen der Vorwürfe, gegen die sich der Angeklagte seit Jahren zur Wehr setzt. Zwei Gerichte hatten ihn für schuldig gesehen, ihm anvertraute Jugendliche körperlich misshandelt zu haben und eine Freiheitsstrafe von neun Monaten ausgesprochen, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Da sich der Mann als unschuldig sieht, ging er gegen die Urteile vor. Nun wurde der Fall vor dem ­Landgericht Neuruppin erneut aufgerollt. Die dritte Große Strafkammer entschied am Dienstag: Die Berufung wird verworfen. Allerdings gilt einer der verhängten neun Monate als bereits vollstreckt. Außerdem muss der Angeklagte 1000 Euro an die Opferhilfe Brandenburg zahlen.

Angeklagter sprach von Komplott

Warum ihn die Jugendlichen belastet haben, konnte sich der Angeklagte nicht erklären. Er bestritt energisch, einen Jugendlichen mit Brennnesseln ausgepeitscht oder einen anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen zu haben.

Nur einmal, gab er zu, habe er die Kontrolle verloren, was er bis heute bedauere. Er habe einen Jugendlichen vom Sofa gezogen und ihn durchgeschüttelt. „Ich habe einen falschen Weg gewählt“, drückte er sein Bedauern aus. Dem Gericht vermittelte er allerdings eher den Eindruck, sich selbst leid zu tun.

Sein Verteidiger sah die Vorwürfe als nicht erwiesen an. Dass sein Mandant teilweise einen „unangemessen scharfen Ton“ an den Tag gelegt habe, vielleicht, aber, dass von den Jugendlichen geschilderte „Terrorregime“ sei eine reine Erfindung. Er beantragte einen Freispruch.

Der Staatsanwalt dagegen plädierte für die Verwerfung der Berufung. Er hielt die Strafe für angemessen, angesichts dessen, was die Jugendlichen unter dem Angeklagten erleiden mussten, Dass sie das erlebt hatten, worüber sie berichtet hatten, davon war er überzeugt. Genau wie das Gericht.

15-Jährigen mit Brennnesseln ausgepeitscht

Ein Vorfall im Juni 2013 brachte alles ins Rollen und die Zustände in der Jugendeinrichtung ans Licht. Eine Einrichtung, in der Kindern und Jugendlichen, die bereits Schwierigkeiten hatten, ein anderer Weg aufgezeigt werden sollte, ohne Gewalt.

Dass der Angeklagte mit körperlicher und verbaler Gewalt durchgriff, dafür sprachen die angeklagten Vorwürfe. Auf einer Pferdekoppel peitschte der Angeklagte einen damals 15-Jährigen mit Brennnesseln aus. Einem Zwölfjährigen schlug er die Nase blutig, einem Teenager trat er in den Bauch. Immer dann, wenn sie sich gegen ihn auflehnten.

Dass sich die Jugendlichen gegen ihn verschworen und diese Vorwürfe in die Welt gesetzt haben, um ihm eins auszuwischen, wie der Angeklagte behauptet hatte, hielten die Richter für abwegig. Warum hätten sie das machen sollen, wenn doch alles so toll war, wie es der Angeklagte glauben machen wollte? Fragte die Richterin.

Erziehung mit Gewalt und Drohungen

An diesem Idealzustand, den die Jugendlichen gleich nach der Tat in Aussagen bei der Polizei und dem Jugendamt bestätigt hatten, hatte ein Zeuge vor Gericht seine Zweifel geäußert. Das Alles schön reden, sei untypisch, so seine Aussage. Und tatsächlich, nachdem die Jungen in anderen Einrichtungen untergebracht waren, wo sie sahen, dass es auch anders als mit Drohungen, sie nach Polen zu schicken, geht, legten sie die wahren Umstände in Frehne auf den Tisch, so das Gericht.

„Es waren Kinder und Jugendliche damals und seitdem sind acht Jahre vergangen“, sagte die Richterin. Wenn man sich das vor Augen halte, sei klar, dass Erinnerungen verwischt seien und es zu Abweichungen in den Zeugenaussagen komme.

„Wir wünschen uns, dass Sie sich die Taten endlich einmal eingestehen und sich damit auseinandersetzen“, sagte die Vorsitzende Richterin zum Angeklagten. Ob er diesen Ratschlag beherzigt oder noch einmal gegen das Urteil vorgeht, wird sich zeigen.

Von Dagmar Simons