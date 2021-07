Vehlow: Die Jungstörche sind noch nicht übern Berg

Vehlow

Happy End im Storchennest: Der Storch von Vehlow (Gemeinde Gumtow) sorgte vergangenen Winter für Aussehen. Anders als seine Artgenossen war er nicht in den warmen Süden geflogen, sondern bevorzugte die Prignitz als Winterquartier. Lange musste der klappernde Vogel nicht auf Gesellschaft warten: Bereits im März war er nicht mehr allein in seinem Nest.

Gemeinsam mit seiner Störchin zieht der Vehlower Winterstorch jetzt kleine Storchenkinder auf. Und es ist nicht das einzige Storchenpaar, dass sich in Vehlow scheinbar pudelwohl fühlt. Der Winterstorch von Cumlosen wiederum zog scheinbar weiter.

In Vehlow wurden beide Horste besetzt – in beiden gibt es Nachwuchs

Denn in dem Prignitzer Ort gibt es gleich zwei Horste. Beide sind mit jeweils einem Paar besetzt, und in beiden werden aktuell Jungen aufgezogen. Doch als ob die Geschichte an dieser Stelle nicht schon schön genug wäre, gibt es gleich noch eine Besonderheit, die sogar den Storchenbeauftragten der Prignitz, Falk Schulz aus Cumlosen, zum Staunen bringt: Denn eines der Nester befindet sich direkt an einer vielbefahrenen Bundesstraße, der B103.

Kaum zu glauben, aber an dieser Stelle ziehen Störche ihre Jungen auf. Quelle: Julia Redepenning

„Es ist schon etwas ungewöhnlich, dass sich an dieser Stelle Störche niederlassen“, sagte er, „zumal es nicht nur ungünstig gelegen ist, sondern auch nicht besonders hoch.“

Zwar sind Falk Schulz ähnliche Fälle bekannt, dennoch sei es außergewöhnlich aus Sicht des Storchenbeauftragten. Ob der Winterstorch jetzt in diesem Nest gemeinsam mit seiner Partnerin die Tage verbringt, kann der Experte nicht sagen. Die Winter saß er nämlich teilweise in dem anderen Horst, der sich direkt im Ort befindet – bei Familie Rosin.

Das zweite Jahr infolge ziehen Störche an der Bundesstraße Jungen auf

Von der Familie war zu erfahren, dass der berühmte Winterstorch hin und wieder auf dem Horst anzutreffen war, der sich direkt auf ihrem Hof in der Vehlower Lindenstraße befindet. Doch irgendwann verschwand der Vogel.

Ob er sich im Nest an der B103 niedergelassen hat, können auch die Rosins nicht sagen. Möglich wäre es aber. Es ist bereits das zweite Jahr, dass sich an dieser Stelle Störche niedergelassen haben und sogar Nachwuchs aufziehen. In diesem Jahr sind zwei Jungstörche im Nest an der Bundesstraße.

Im Horst auf dem Hof der Familie Rosin ist noch ein Jungstorch. Quelle: Julia Redepenning

Bei Familie Rosin waren es drei. Jedoch sind zwei Jungen gestorben. Für die Vehlower Familie war es ein Schock, schließlich sind die Vögel seit vielen Jahren Teil der Familie. Das zweite Storchenjunge soll den starken Regen der vergangenen Woche nicht überstanden haben. Das letzte der drei Jungtiere ist zum Glück fit und wird sich schon bald auf seine erste große Reise begeben. Ungefähr Ende Juni oder in der ersten Augustwoche ziehen die Jungstörche los in wärmere Gebiete.

Der Winterstorch von Cumlosen zog weiter

Normalerweise werden die Jungstörche, bevor sie das erste Mal losziehen, mit einem Ring versehen. Jedoch werden die Vehlower Störche in diesem Jahr nicht beringt. Das hat einen einfachen Grund: „Ich habe in diesem Jahr einfach zu wenig Ringe erhalten“, sagte Falk Schulz, „wir hatten Probleme mit der Lieferung.“ Eigentlich sollten 200 Stück aus Finnland in die Prignitz geschickt werden. Angekommen waren aber nur etwas über 50.

Dass diese Zahl längst nicht reichte, trieb der Experte noch weitere auf, sodass er nun die 114 Ringe zur Verfügung hatte. Für die Vehlower Störche reichte es am Ende trotzdem nicht.

Der Vehlower Storch war im vergangenen Winter nicht der einzige Storch, der die Prignitz scheinbar gemütlicher fand als seine Artgenossen. In Cumlosen (Amt Lenzen-Elbtalaue), wurde im Januar ebenfalls ein Storch gesichtet.

Anders als der Vehlower Storch trug dieser einen Ring. Somit konnte genau nachverfolgt werden, woher der Vogel stammt. Jedoch zog er bereits wenige Wochen später scheinbar weiter. Gesichtet wurde er nicht mehr.

Prignitzer Storchenjahr könnte besser ausfallen

Das Jahr 2021 ist bislang ein gutes Storchenjahr – zumindest fällt es nach aktuellem Stand besser aus als das Vorjahr. Dennoch können bisher keine eindeutigen Aussagen getroffen werden, wie viele Störche in der Prignitz aus dem Ei schlüpften – zumal unklar ist, wie sich das erst kürzlich wütende Unwetter mit viel Starkregen auf die Population ausgewirkt hat.

Nicht selten sterben bei solchem Wetter Storchenküken in ihren Nestern. „Die meisten Jungstörche sind bereits ziemlich groß, sodass die Altstörche sich nicht mehr auf das Nest setzen und sie so vor dem Regen schützen“, erklärte Falk Schulz. Die Störche ertrinken in diesen Fällen nicht, wie oft angenommen wird. Sie sterben an Unterkühlung, denn ihr Gefieder ist noch nicht vollständig ausgeprägt, und die schützende Wärme der Eltern fehlt.

Einer der Altstörche, die das Nest an der Bundesstraße 103 besetzen. Quelle: Julia Redepenning

„Ich erinnere mich an das Jahr 1991“, so Falk Schulz, „da hatten wir in der Prignitz wegen des Wetters 60 Prozent der Jungen verloren – innerhalb von zwei Tagen.“

Auch wenn dieses Prignitzer Storchenjahr scheinbar besser ausfallen wird, ist die aktuelle Entwicklung der schwarzweißen Tiere sehr besorgniserregend. „Ich habe in meiner Zeit als Storchenbeauftragter schon öfter schlechte Jahre miterlebt“, sagte Falk Schulz, „aber das war dann mal ein Jahr.“

Mittlerweile fehlten die guten Jahre um den Verlust ausgleichen zu können. Im Schnitt werden Störche nur sieben bis acht Jahre alt. So zumindest geht es aus der Statistik hervor, die seit Jahrzehnten geführt wird.

Ein Tier fällt jedoch in dieser Statistik dann doch aus der Norm: Der älteste Prignitzer Storch wurde nämlich sage und schreibe 29 Jahre alt. Sein Horst auf Zeit Stand in Quitzöbel. „Das ist aber eher die Ausnahme“, betonte Falk Schulz.

