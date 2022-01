Veranstaltung in Wittenberge zu Corona und den Folgen der Pandemie

Wittenberge

Lichter statt Fackeln, leise Töne statt Parolen. Und am Ende die Aufforderung, Abstand zu halten, um sich nicht zu infizieren. Weder mit dem Coronavirus noch mit rechtsextremen Ansichten. Eine gute halbe Stunde lang dauerte am Dienstagabend die öffentliche Aktion des Kirchenkreises Prignitz und des Demokratieforums Wittenberge auf dem Platz vor dem Kulturhaus.

Wittenberge: Kirchenkreis und Demokratieforum luden zur Veranstaltung „Aushalten – Innehalten – Gegenhalten“ ein

Unter dem Motto „Aushalten – Innehalten – Gegenhalten“ erreichte der Aufruf laut Schätzung der Stadt rund 300 Bürger. Einen Tag, nachdem rund 250 Personen durch die Stadt „spaziert“ waren und sechs Tage nach der jüngsten Veranstaltung unter dem Banner der rechtsextremen Partei „Der dritte Weg“, wolle man ein „Signal setzen“, dass die größte Stadt der Prignitz „weltoffen und tolerant“ sei, wie Bürgermeister Oliver Hermann zur Begrüßung sagte.

Rund 300 Teilnehmer kamen in Wittenberge zusammen, um der Corona-Toten zu gedenken und ein Zeichen gegen Rechts zu setzen. Quelle: JENS WEGNER

„Wittenberge hat eine gute Entwicklung genommen“, betonte Hermann und sprach von einer „Aktion, die neuen Mut macht“. Wer Toleranz abschaffen will, werde nicht toleriert.

Stellvertretend für die erkrankte Superintendentin des Kirchenkreises, Eva-Maria Menard, sprach Pfarrer Daniel Feldmann aus dem Sprengel Kyritz. „Corona verlangt uns viel ab, wir müssen vieles aushalten“, sagte Feldmann und nannte als Beispiele die Schulen, alte Leute, Restaurantbesitzer, die um ihre Existenz fürchten oder Ärzte und Pfleger, die sich beschimpfen lassen müssten.

Wittenberge 300 Teilnehmer gedachten der Corona-Toten und den Folgen der Pandemie

Seine Kollegin, Pfarrerin Mareike Sabl aus Wittenberge, rief zum Innehalten auf – „wenn Zahlen uns umzingeln und Angst machen, wenn Zahlen nicht mehr helfen“.

Musikalische Beiträge ergänzten die Reden bei der Veranstaltung in Wittenberge. Quelle: JENS WEGNER

Um den in Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Menschen in der Prignitz zu gedenken, waren zuvor Lichter entzündet worden, die auf den Stufen des Kulturhauses ihren Platz fanden. Nur wenige Meter vom Lichtermeer entfernt erklang Musik zu den Zeilen von „Wind of Change“.

Es war an Christian Elger, Stadtverordneter der Partei Die Linke und an diesem Abend Vertreter des Demokratieforums Wittenberge, der ans Mikrofon trat und die Rolle des Gegenhaltens übernahm. Seine Worte zielten in Richtung der Gruppierung „Dritter Weg“, die bereits zweimal in den vergangenen Wochen zu Veranstaltungen in Wittenberge aufgerufen hatte.

Christian Elger verurteilt die Aufmärsche des „dritten Weges“ durch Wittenberge

Elger verurteilte die „unsäglichen Reden“ und bezeichnete die Aufmärsche mit Fackeln als „erschreckend und unheimlich“. Völlig unwidersprochen konnte die Gruppierung „durch unsere Heimatstadt ziehen“, sagte Elger und redete den Sympathisanten ins Gewissen: „Jeder, der mit dieser Gruppe den Weg teilt, muss sich bewusst sein, dass der ,Dritte Weg’ keine Lösung ist.“

Mitglieder der Grünen zeigten sich solidarisch mit „4G“ in Freiberg. Quelle: JENS WEGNER

Als politische Gruppierung unter den Teilnehmern – anwesend waren unter anderem auch Verwaltungschefs und Kreistagsabgeordnete aus der Prignitz – zeigten Mitglieder der Grünen ihre Haltung auf Plakaten. Dabei orientierten sie sich an der Großen Kreisstadt Freiberg in Sachsen, die sich auf humorvolle Art gegen „Spaziergänger“ und einen möglichen Imageschaden wehrt. Dort heißt es: Wir sind 4G – Geimpft. Genesen. Getestet. Gegen Radikalisierung.

Annette Flade, Pfarrerin im Ruhestand und aktiv im Demokratieforum Wittenberge, gab den Teilnehmern nicht nur die Aufforderung, Abstand zu halten, mit auf den Weg nach Hause. Sie regte auch an, den Platz vor dem Kulturhaus „in gewissen Abständen zu nutzen, um sich Zeit des Innehaltens zu gönnen“.

