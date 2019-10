Kulturtipps für die Prignitz - Schienenkreuzfahrten durch Wittenberge Ob Lesung, Musical, Dampftage, Naturerlebnisführung: Die MAZ hat viele Veranstaltungen für das Wochenende vom 11. bis 13. Oktober in der Prignitz aufgelistet. Für fast jeden Geschmack könnte etwas dabei sein.

Zu den Dampftagen wird am Sonnabend und Sonntag in Wittenberge eingeladen. Ein Dampfzug aus Wismar fährt am Sonntag von Wittenberge nach Pritzwalk. Quelle: Stadt Wittenberge