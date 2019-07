Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 5. Juli

Lenzen – Die Band „Several Gents“ aus der Prignitz spielt ab 19 Uhr auf dem Lenzener Burghof Musik von der Grünen Insel. Von ruhigen melancholischen Stücken bis zu schnellem Folkrock ist alles dabei. Es gibt saftige Steaks und irisches Bier. Kartennachfrage unter 038792/12 21.

Die „Several Gents” spielen am Freitag in Lenzen. Quelle: Jens Wegner

Wittstock – In der Wittstocker St.-Marien-Kirche wird um 18 Uhr die Ausstellung „10 Jahre Freie Heide“ eröffnet. Zu sehen ist die beeindruckende Geschichte der Bürgerbewegung, die schließlich zum Aus des Bombodroms in der Kyritz-Ruppiner Heide führte.

Sonnabend, 6. Juli

Heiligengrabe – Zu „Bachballaden – eine musikalische Erzählung“ wird ab 19 Uhr in die Heiliggrabkapelle im Kloster Stift zum Heiligengrabe eingeladen. Das Konzert besonderer Art präsentieren Michael Ransburg, Rezitation, Gesang, und Clemens Kröger, Klavier.

Michael Ransburg und Clemens Kröger geben am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: DeBo-Fotografie

Legde – Ihr Dorffest feiern die Legder Einwohner ab 12 Uhr auf dem Festplatz – mit Fischräucherei, Gulaschkanone, Kaffee und Kuchen, Cheerleader, Traktoren, Autos und Motorräder aus den 50er bis 80er Jahren, Hüpfburg, Bastel- und Schminktisch. Am Abend wird Tanzmusik aufgelegt.

Lenzen – Zur Lenzener Orgelnacht bei Kerzenschein wird von 20 bis 24 Uhr in die St.-Katharinen-Kirche eingeladen. Es spielen Dietrich Kollmannsperger ( Tangermünde), Karolina Juodelyte ( Berlin), Matthias Sars ( Berlin) und Oana Maria Bran ( Lenzen). In der Pause steht ein Buffet bereit.

Perleberg – Der Roland auf dem Großen Markt in Perleberg ist Treffpunkt für eine Stadtführung um 11 Uhr. Es werden nicht nur der historische Stadtkern und verschiedene Sehenswürdigkeiten der Stadt vermittelt, es gibt auch einige schöne Ecken zu entdecken, die eher versteckt liegen.

Perleberg – Kantorin Dorothea Uibel lädt zum Orgelkonzert für 17 Uhr in die St.-Jacobi-Kirchen Perleberg ein. Die Erlöse dienen dem Erhalt historisch wertvoller Orgeln in der Region.

Pritzwalk – Beim Verein Plateau in Pritzwalk, Hasenwinkel 10, findet von 10 bis 16 Uhr ein Workshop „Freier Tanz“ mit Hilla Steinert statt. Anmeldungen sind erwünscht per E-Mail unter hillasteinert@berlin.de oder per Telefon unter 0172/3 18 77 95.

Hilla Steinert gibt einen Workshop „Freier Tanz“ am Sonnabend in Pritzwalk. Quelle: Veranstalter

Putlitz – Beim Schwimmbadfest in Putlitz ist ab 14 Uhr werden Spiele im und am Wasser, eine Kegelbahn und die Rutsche am Berghang geboten. Um 20 Uhr beginnt im Zelt auf dem Sportplatz die Disko. Der Eintritt ist frei.

Rohlsdorf – Auf der Festwiese in Rohlsdorf öffnet um 14 Uhr ein Flohmarkt. Bis 17 Uhr kann getauscht, verkauft und verschenkt werden – alles rund ums Kind, Haushalt, Auto und Garten. Für Essen und Getränke ist gesorgt.

Wittenberge – Beim Wittenberger Orgelsommer spielt Kantorin Susanne Krau ab 17 Uhr an der Kirchenorgel des Wittenberger Orgelbauers Martin Pflug 30 Minuten lang und gibt Erläuterungen zu den Klängen der Orgel und den gespielten Werken. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Orgel sind erbeten.

Wittstock – Im Friedrich-Ebert-Park in Wittstock sorgt die Band Prignitzfolk für Stimmung. Für Besucher der Landesgartenschau geben sie am Sonnabend und Sonntag jeweils um 11 Uhr und um 13 Uhr ein Konzert.

Die Band Prignitzfolk spielt am Sonnabend und Sonntag in Wittstock auf. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Die nächste Führung in einer blühenden Kirche beginnt um 12.30 Uhr in der St.-Marien-Kirche in Wittstock. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, sowie Weinstöcke, die sich an Säulen emporranken.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz gibt es innerhalb des „Schaufensters ländlicher Raum“ ab 14 Uhr einen Projekttag der Kindertagesstätten. Auf einem Kindertrödelmarkt kann gestöbert werden.

Wittstock – Auf der Landesgartenschau in Wittstock sorgt die Band Truck Stop für Stimmung. Ab 18 Uhr rocken die gestandenen Männer mit Country, Rock ’n’ Roll und Blue Gras die Freilichtbühne im Amtshof.

Die Band Truck Stop spielt am Sonnabend auf der Laga in Wittstock. Quelle: Agentur

Sonntag, 7. Juli

Blüthen – Ein Programm für die ganze Familie bietet die Jubiläums-Kreistierschau ab 10 Uhr in Blüthen. Neben dem Richten der Rinder, Küren der Miss Prignitz als beste Milchkuh, Jungzüchterwettbewerb, Vorstellung von Fleischrindern und Schafrassen, erwarten Besucher das Schauscheren von Schafen, eine „Schweinerei“ zum Anfassen und ein Bauernmarkt. Der Pferdezuchtverein Prignitz präsentiert sich ab 14 Uhr mit seiner Zuchtschau sowie einem Pferdeschauprogramm.

Die Kreistierschau findet am Sonntag in Blüthen statt. Quelle: Wolfram Hennies

Herzsprung – An der Freilichtbühne in Herzsprung wird Blasmusik gespielt. Der Frühschoppen der Seniorenkameradschaft Wittstock/ Heiligengrabe beginnt um 10 Uhr.

Jabel – Chormusik erklingt ab 19 Uhr in der Evangelisch-Lutherischen Kirche Jabel. Das Vokalensemble Ostinato thematisiert das Leben von Jesus Christus und bringt Musik zu seiner Geburt, Passion und Auferstehung zu Gehör. Der Eintritt ist frei.

Wittstock – In der Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald beginnt um 14 Uhr eine Lesung mit Walter Mülich. Er liest aus seinem Buch „ Karl Salomon – linientreu von West nach Ost“. Der Eintritt ist frei.

Zempow – Im Autokino in Zempow öffnet um 9 Uhr wieder der Kofferraumtrödel. Bis 17 Uhr werden Gebrauchtes, Selbstgemachtes, regionale Produkte und Handwerk angeboten. Verkauft wird nur von privat für privat.

Kofferraumtrödel – am Sonntag in Zempow. Quelle: Veranstalter

Von MAZonline