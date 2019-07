Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, der 19. Juli

Wittstock – Besucher der Landesgartenschau in Wittstock sind täglich von 9 bis 19 Uhr willkommen. Zum Programm gehören exotische Pflanzenschau, Livemusik, Marionettentheater.

Pritzwalk – Der Zirkus Astoria hat sein Zelt auf dem Festplatz am Preddöhler Weg in Pritzwalk aufgeschlagen. Für Spaß sorgen Piraten, die auf Rollen balancieren, eine Meerjungfrau, die im Fischernetz turnt, und Engel, die zu romantischen Klängen durch die Zirkuskuppel fliegen – am Freitag ab 17 Uhr, am Sonnabend ab 17 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr.

Zirkus Astoria gastiert am Freitag, Sonnabend und Sonntag in Pritzwalk. Quelle: Zirkus Astoria

Pritzwalk – Die Gelegenheit, einen Pritzwalker Bierklassiker zu verkosten, gibt es ab 19 Uhr im Museumscafé der Pritzwalker Museumsfabrik. Der Buchholzer Brauer Rico Knorr hält einen Vortrag zur Pritzwalker Brautradition und hat auch das nach Originalrezept gebraute Wolfsblut im Gepäck.

Putlitz – Tausende Besucher werden beim Goa-Festival Voov auf dem Feld an der Landstraße zwischen Putlitz und Mansfeld erwartet. Elektrobeats und Trance werden von Freitag bis Sonntag weit zu hören sein (alle Infos unter www.voov-festival.de).

Das Goa-Festival Voov erwartet Besucher am Freitag, Sonnabend und Sonntag in Putlitz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sonnabend, der 20. Juli

Groß Gottschow – Zum Lotte-Lehmann-Opernkonzert wird ab 18 Uhr in die Kirche von Groß Gottschow geladen. In der Pause und anschließend gibt es eine stilvolle Versorgung mit kühlen Getränken und Köstlichkeiten auf der Pfarrwiese und in der Pfarrscheune und man kann mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

Heiligengrabe – In der Heiliggrabkapelle des Kloster Stift zum Heiligengrabe erklingt Musik ab 19 Uhr. Der ungarische Bariton László Szabó, die Sopranistin Uta Meyer und die Pianistin Katja Steinhäuser widmen sich den Volksliedkompositionen von Johannes Brahms und Belá Bartók. Der Eintritt ist frei, um eine Kollekte am Ausgang wird gebeten.

Das Ensemble „Amicantio“ – Bariton László Szabó, Sopranistin Uta Meyer, Pianistin Katja Steinhäuser – geben am Sonnabend ein Konzert in Heiligengrabe. Quelle: Agentur

Wittenberge – Kantorin Susanne Krau spielt ab 17 Uhr an der Kirchenorgel des Wittenberger Orgelbauers Martin Pflug 30 Minuten lang und gibt Erläuterungen zu den Klängen der Orgel und den gespielten Werken. Der Eintritt zum Orgelsommer-Konzert ist frei, Spenden für die Orgel sind erbeten.

Kantorin Susanne Krau spielt am Sonnabend auf der Orgel in Wittenberge. Quelle: Jens Wegner

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Ab 19 Uhr sorgt die Band Culcha Candela für Stimmung auf der Freilichtbühne im Amtshof.

Wittstock – Auf dem Wittstocker Marktplatz wird von 11 bis 14 Uhr zum internationalen Frühstück eingeladen. Das Spielmobil probiert mit Kindern zauberhafte Spiele aus. Die „Galerie der verlorenen Heimat“ ist mit mehr oder minder krassen Migrationsgeschichten präsent. Der Tanzmeister DJ Garmoschka leitet lustige Tänze an.

Wittstock – In der Sankt-Marien-Kirche Wittstock beginnt um 12.30 Uhr eine Führung durch die blühende Kirche. Zu sehen sind Rosen, die in den Fenstern blühen, und Weinstöcke, die sich an Säulen des Kirchenschiffs emporranken, und auf dem Teppich vor dem Altar reifen sogar Erdbeeren.

Sonntag, der 21. Juli

Glövzin – Heitere Opernszenen unterhalten beim Nachmittagskaffee in der Festscheune auf Dahses Erbhof Glövzin. Das Konzert der Lotte-Lehmann-Akademie beginnt um 16 Uhr. Kartentelefon: 03876/78 15 22.

Lenzen – Eine kostenlose Familien-Entdeckertour durch die historische Altstadt Lenzens startet um 14 Uhr an der Figurengruppe auf dem Burgvorplatz. Die Stadtführerin Erika Otto wird Spannendes aus der über 1000-jährigen Geschichte der Stadt erzählen. Für Kinder gibt es am Ende ein Quiz. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 038792/12 21.

In der Altstadt von Lenzen gibt es viel zu entdecken – am Sonntag bei einer Stadtführung am Sonntag – wie hier zu sehen am Burgvorplatz. Quelle: Anke Hofmeister

Wittstock – Die Landesgartenschau in Wittstock ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Sinnliches und Erotisches ist noch bis zum 25. Juli auf der 7. Hallenschau der Landesgartenschau in Wittstock zu sehen. Quelle: Matthias Bruck

