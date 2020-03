Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.Freitag Blumenthal – Im Blumenthaler Bürgerhaus beginnt um 20 Uhr ein irischer Abend mit Livemusik. Er steht ganz im Zeichen des St. Patrick’s Day. Die Besucher erleben ein Wiedersehen mit dem irischen Musiker Freddie McCorkey.

Gerdshagen – Frauentag wird ab 18 Uhr im Gerdshagener Gemeindehaus gefeiert. Um 19.15 Uhr hat „Die wilde Hilde“ ihren Auftritt, ab 20.15 Uhr darf getanzt werden.

Wittenberge – Die Veranstaltung „Immer wieder sonntags“ wird wegen eines Fernsehauftritts von Stefan Mross verschoben. Neuer Termin ist der 18. März um 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Tickets behalten ihre Gültigkeit oder können am Ort des Erwerbs zurückgegeben werden. Wittstock – Der Film „Besser Welt als nie“ wird um 19 Uhr im Wittstocker Kino Astoria gezeigt. Zu Gast ist Dennis Kailing, der mit dem Fahrrad die Welt umrundet hat. Dabei hat er 43 000 Kilometer zurückgelegt und bereiste 41 Länder auf sechs Kontinenten.Sonnabend Bentwisch – Das Männerfrühstück im Gasthof „Zum braunen Hirsch“ in Bentwisch ist abgesagt worden.

Falkenhagen – Der Kirchenkreis Prignitz veranstaltet für alle Interessierten und Mitglieder der Gemeindekirchenräte einen Ältestentag mit verschiedenen Workshops. Er findet von 14 bis 17.30 Uhr im Gemeindezentrum Falkenhagen statt (nach vorheriger Anmeldung).

Freyenstein – Zum Tag der Druckkunst erläutert die Künstlerin Ellen Mäder-Gutz von 14 bis 17 Uhr in der Markthalle Freyenstein verschiedene Drucktechniken. Dazu gehören Kaltnadelradierung, Siebdruck mit Papierschablonen und Linol-/Holzschnitt.

Perleberg – Die Infotour der Landtagsfraktion BVB/Freie Wähler zur Entlastung der Bürger bei Erschließungsbeiträgen macht einen Halt in Perleberg. Die Veranstaltung findet ab 10 Uhr im Hotel Magdeburg in der Wittenberger Straße 67 statt und informiert über kommunale und Landesmaßnahmen zur Entlastung der Anwohner sogenannter Sandpisten.

Sadenbeck – Skat und Rommé werden ab 18 Uhr im Sadenbecker Sporthaus gespielt. Anmeldung unter Telefon 0174/8 07 37 73.

Wittenberge – Zum Tag der offenen Töpferei ist die Töpferei von Kathi Kückel-Schulz in Wittenberge, Wahrenberger Straße 101, am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können das vielseitige Handwerk kennenlernen und sich ausprobieren.

Zum Tag der offenen Tür sind Neugierige am Sonnabend in den Wittstocker Rio-Laden eingeladen. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Einen Tag der offenen Tür veranstaltet von 11 bis 15 Uhr der Wittstocker Rio-Laden in der Kettenstraße 31. Er wird demnächst eröffnen und bietet regionale und Bioprodukte an.

Wolfshagen – Im Schloss-Museum Wolfshagen wird um 15 Uhr eine neue Ausstellung eröffnet. Zu sehen sind Ölbilder von Renate Winkler.Sonntag Lindenberg – Mit einem Gottesdienst wird um 10 Uhr in der Lindenberger Kirche der neue Gemeindepädagoge Isaac Pahnke in sein Amt eingeführt. Anschließend wird an die Kaffeetafel gebeten.

Papenbruch – In der Kunststation Papenbruch, Heideweg 7, sind von 10 bis 17 Uhr Druckgrafiken von Karl Kropius in einer Ausstellung zu sehen. Gleichzeitig wird eine neue Druckwalze eingeweiht.

Rühstädt – Pflanzenliebhaber, Kleingärtner und Saatgutzüchter sind ab 13 Uhr zur 2. Saatgut-Tauschbörse ins Nabu-Besucherzentrum in Rühstädt eingeladen. Jeder kann Samen mitbringen, diese austauschen und Saatgut-Raritäten lokaler Anbieter und des Vereins VERN käuflich erwerben. Um 13.30 Uhr beginnt der Vortrag „Saatgut als Gemeingut – Warum brauchen wir eine bunte Vielfalt im Nutz- und Hausgarten?“

Wittenberge – Tag der offenen Töpferei von 10 bis 18 Uhr in der Töpferei von Kathi Kückel-Schulz in Wittenberge, Wahrenberger Straße 101 (siehe Sonnabend).

Wittenberge – Im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge wird um 17 Uhr das Musical „Das Phantom der Oper“ mit einer hochkarätigen Starbesetzung aufgeführt. Mit dabei sind Deborah Sasson auf ihrer Abschiedstournee in der Rolle als Christine, Uwe Kröger als das Phantom sowie Maximilian Arland als Graf Raoul. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

