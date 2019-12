Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln, Staunen und Genießen ein

Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Region zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt.

Freitag, 13. Dezember

Dranse – Ein Adventskonzert beginnt um 14 Uhr im Dranser Bürgerhaus. Der Chor des Städtischen Gymnasiums Wittstock erfreut mit einem Weihnachtsprogramm. Im Anschluss kann bei Kaffee, Tee und selbst gebackenem Kuchen gemütlich geplaudert werden.

Kuhsdorf – In der Kuhsdorfer Dorfkirche musiziert um 18 Uhr der Posaunenchor Falkenhagen zum Advent. Unter dem Titel „Kommet ihr Hirten, ihr Männer und Fraun“ werden weihnachtliche Klängeaus alter und neuer Zeit zu hören sein. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein.

Lindenberg – Der Künstler und Politikwissenschaftler Bernd Guggenberger ist innerhalb der „Lindenberger Gespräche“ um 19 Uhr zu Gast im Pfarrhaus Lindenberg. Guggenberger wird über seinen Blick auf die Prignitz, einige seiner entstandenen Kunstwerke und über das Thema Heimat sprechen.

Lindenberger Gespräche mit Bernd Guggenberger am Freitag in Lindenberg. Quelle: Veranstalter

Pritzwalk – Der Pritzwalker Weihnachtsmarkt öffnet um 11 Uhr seine Pforten. Um 14 Uhr haben Kita-Kinder aus den Ortsteilen der Stadt ihren Auftritt. In der Weihnachtsstube am Rathaus hält der Weihnachtsmann eine Sprechstunde ab. Musikalische Unterhaltung bieten die Tetschendorfer Schlossbläser sowie am Abend „Blue Bayou“ mit der Country-Weihnacht.

Putlitz– An der Putlitzer Kirche öffnet um 18 Uhr ein Adventsmarkt. Bereits ab 17 Uhr lädt die Grundschule Putlitz zum Mitmachkonzert ein. Ab 19 Uhr gibt der Vokalchor ein Adventskonzert.

Wittenberge – Jasmin Wiltrock unterhält ab 15 Uhr auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt mit weihnachtlichem und modernem Gesang. Um 18 Uhr tritt ein Udo-Lindenberg-Double auf, ab 19.30 Uhr unterhalten die „Village Boys“ mit Countrymusik und Oldies zur Weihnachtszeit.

Wittenberge – Das 1. Wittenberger Weihnachtssingenbeginnt um 16.30 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt. Mitwirkende sind der Chor des Marie-Curie-Gymnasiums und Schüler der Wittenberger Grundschulen. Alle Wittenberger sind zum Mitsingen eingeladen.

Wittenberge – Zur Wittenberger Familienweihnachtsind Groß und Klein um 15 Uhr ins Kultur- und Festspielhaus eingeladen. Dann gibt es eine weihnachtliche Lesung mit dem Schauspieler und Wittenberger Ehrenbürger Udo Schenk sowie einen Auftritt der Tanzgruppe „Elementrix“ der Jahn-Grundschule.

Sonnabend, 14. Dezember

Bad Wilsnack– Ein Akkordeon-Konzert mit der Musikschule Fröhlich lädt um 16 Uhr in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack zum Mitsingen ein.

Groß Breese– „Lütt Wiehnacht“ heißt es ab 14 Uhr in Groß Breese. Dann beginnt in der Kirche ein Adventskonzert mit dem Arion-Chor aus Wittenberge. Im Anschluss wird im Gemeindesaal an die Kaffeetafel gebeten. Auf dem Hof hält die Feuerwehr Gegrilltes und Getränke bereit.

Der Arion-Chor Wittenberge singt am Sonnabend in Groß Breese. Quelle: Veranstalter

Heiligengrabe – Ein Adventsmarkt öffnet im Kloster Stift zum Heiligengrabe seine Pforten. Ab 10 Uhr warten viele Anbieter mit ihren Erzeugnissen auf die Besucherschar. Für die Kids gibt es eine Bastelecke. Um 15 Uhr beginnt ein Adventsliedersingen. In der Weihnachtsbaumplantage kann man sich seinen Weihnachtsbaum selbst schlagen.

Horst– Zur Pferdeweihnachtwird ab 12 Uhr in Horst bei Wolfshagen eingeladen. Kinder schmücken den Weihnachtsbaum, um 14 Uhr beginnt die Sternenschnitzeljagd durch Dorf und Wald, um 15 Uhr kommt der Weihnachtsmann, Frau Holle erzählt Märchen, das Feuer für die Knüppelkuchen brennt. Im Zelt kann gebastelt werden, ab 15.30 Uhr fahren die Kutschen mit den Kindern durchs Dorf. Für Speis und Trank für Pferd und Mensch ist ebenfalls gut gesorgt.

Liebenthal– In der Kirche zu Liebenthal beginnt um 14.30 Uhr eine öffentliche Festveranstaltung zum 200. Geburtstag Theodor Fontanes. Erwartet wird der Ehrenpräsident der Theodor-Fontane-Gesellschaft, Hubertus Fischer. Er spricht zum Thema „ Theodor Fontane und die Prignitz“.

Nettelbeck – Weihnachtliche Geschichtenwerden um 19 Uhr in der Amalienkapelle Nettelbeck von Chady Seubert gelesen. Der Nettelbecker Nachwuchs trägt Gedichte vor. Musikalisch umrahmt wird das Ganze von Emma Wielgosz an der Orgel.

Perleberg – Zum Adventskonzert lädt die Kreismusikschule Prignitz um 16.30 Uhr in den Saal der Musikschule, Eichenpromenade 3, ein. Bereits ab 15.30 Uhr werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Die Kreismusikschule Prignitz lädt am Sonnabend zum Adventskonzert in Perleberg. Quelle: Alexander Girsch

Perleberg – Zum Konzert des Chorprojektes „Weihnachtsoratorium“ wird um 17 Uhr in die St.-Jacobi-Kirche Perleberg eingeladen. Sänger aus der Prignitz bringen gemeinsam mit dem Neuen Potsdamer Kammerorchester, den Kantorinnen Oana Maria Bran, Dorothea Uibel und Kreiskantorin Susanne Krau das Werk des Komponisten Camille Saint Saens zur Aufführung.

Plattenburg – Einen Weihnachtsmarkt gibt es am Sonnabend und Sonntag auf der Plattenburg. Geöffnet ist er an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr.

Pritzwalk – Der Pritzwalker Weihnachtsmarkt öffnet um 14 Uhr mit einem Unterhaltungsprogramm. Um 16 Uhr erfolgt die Preisverleihung „Schönster Weihnachtsbaum gesucht“. Anschließend beginnt der Lampionumzug, um 18 Uhr das Turmblasen und um 19.30 Uhr eine Feuershow.

Der Weihnachtsmarkt in Pritzwalk öffnet von Freitag bis Sonntag seine Pforten. Quelle: Bernd Atzenroth

Sargleben – Zum Kerzenziehen und kreativen Gestalten mit Transparent- und Seidenpapier wird ab 14 Uhr in den Distelhof Sargleben eingeladen. In der Hofcafé-Stube gibt es selbst gebackenen Kuchen, Kaffee, Tee und Kinderpunsch.

Sewekow – In der Sewekower Max-Schmeling-Halle öffnet um 14 Uhrein Weihnachtsmarkt. Bereits um 13.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der Dorfkirche. Ab 15 Uhr musiziert das Wittstocker Blasorchester in der Halle. Kulinarische Spezialitäten, Kunstgewerbe, Handgemachtes sowie Unterhaltung für Groß und Klein sorgen für Kurzweil.

Wittenberge – Die Seehäuser Oldie-Blaskapelle unterhält ab 16.30 Uhr auf dem Wittenberger Weihnachtsmarkt. Bereits um 15 Uhr hat die Tanzschule Schier-Rösel einen Auftritt. Ab 18.30 Uhr gibt es Livemusik mit „The Gottis“ und „No Limit“.

Der Wittenberger Weihnachtsmarkt. Quelle: Jens Wegner

Wittenberge – Ihre schönsten Balladen und größten Hits spielen City und Dirk Michaelis beim „Weihnachtsfest der Rockmusik“ im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge. Beginn ist um 20 Uhr. Kartennachfrage unter Telefon 03877/9 291 81.

City und Dirk Michaelis geben am Sonnabend ein Weihnachtskonzert in Wittenberge. Quelle: MB-Konzerte

Sonntag, 15. Dezember

Bad Wilsnack– „Zu viel Weihnachten“ heißt das etwas andere Adventsprogramm mit Rezitation und Musik in der KMG-Elbtalklinik Bad Wilsnack. Es beginnt um 19 Uhr.

Beveringen – In der Beveringer Kirche wird um 14 Uhr ein Krippenspiel – einstudiert vom Eltern-Kind-Zentrum des Pfarrsprengels Pritzwalk (Ekidz) – aufgeführt.

Perleberg – Der evangelische Posaunenchor musiziert um 17 Uhr in der St.-Jacobi-Kirche in Perleberg. Es erklingen volkstümliche Advents- und Weihnachtslieder, die zum gemeinsamen Singen einladen.

Plattenburg – Weihnachtsmarkt von 10 bis 18 Uhr– siehe Sonnabend.

Der Weihnachtsmarkt in Plattenburg lockt am Sonnabend und Sonntag.. Quelle: Jens Wegner

Pritzwalk – Am letzten Tag des Pritzwalker Weihnachtsmarktes musiziert um 14 Uhr die Jagdhornbläsergruppe Pritzwalk. Ein Kinderprogramm und die Country-Weihnachtmit den „Village Boys“ schließen sich an.

Pritzwalk – Der Männerchor „Amicitia“ singt ab 17 Uhrin der katholischen Kirche Pritzwalk. Unter dem Motto „Hört der Engel helle Lieder“ wird zum Zuhören und Mitsingen eingeladen.

Pritzwalk – Auf dem Pritzwalker Marktplatz wird um16 Uhr der schönste Weihnachtsbaum gekürt. Im Wettbewerb sind alle Bäume, die bis zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes geschmückt waren und eine Startnummer haben. Als Preis gibt es Innenstadt-Taler zu gewinnen, mit denen in Geschäften der Innenstadt eingekauft werden kann.

Schmolde – „Leuchten, glitzern, funkeln“ – unter diesem Motto steht das Benefizkonzertdes Kyritzer A-cappella-Chores „Manus mulierum“ um 14 Uhr in der Schmolder Kirche. Im Anschluss gibt es einen weihnachtlichen Imbiss.

Der A-cappella-Chor "manus mulierum" singt am Sonntag in der St.-Marienkirche Kyritz. Quelle: privat

Stepenitz– Eine „Weihnachts-Winterwanderung“ startet um 14.30 Uhr in Stepenitz und führt zum weihnachtlich geschmückten Gehöft von Helmut Höftmann im Wald zwischen Telschow und Stepenitz. Ab 15.30 Uhr ist dort ein gemütliches Beisammensein bei Glühwein und Bratwurst geplant.

Wittenberge – Der letzte Tag des Wittenberger Weihnachtsmarktes beginnt um 13.30 Uhrmit einem Auftritt der Bläser der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wittenberge. Zum Nachmittagsprogramm gehören weiterhin Livemusik mit „Old Green Clover“ und „The Gottis“ sowie Auftritte des Tanzclubs Bentwischund von Cheerleadern.

Der Wittenberger Weihnachtsmarkt. Quelle: Jens Wegner

Wittenberge – Zum Konzert des Chorprojektes „Weihnachtsoratorium“ wird um 17 Uhr in die Stadtkirche Wittenberge eingeladen. Sänger aus der Prignitz bringen gemeinsam mit dem Neuen Potsdamer Kammerorchester, den Kantorinnen Oana Maria Bran, Dorothea Uibel und Kreiskantorin Susanne Krau das Werk des Komponisten Camille Saint Saens zur Aufführung.

Wittstock – Der offene Treffpunkt der Landeskirchlichen Gemeinschaft „Lichtblick“ in Wittstock feiert seinen ersten Geburtstag. Dazu wird um 15 Uhr in die Heiliggeistkirche eingeladen. Bei Kaffee und Kuchen gibt es einen Rückblick auf das fast vergangene Jahr. Für Unterhaltung sorgt der Singekreis.

Von MAZonline