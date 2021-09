Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 17. September

Lenzen – Eine Exkursion in den Auwald hat das BUND-Auenzentrum Burg Lenzen mit Forschenden aus Görlitz und Leipzig organisiert. Das Thema lautet „Krabbelig und krautig – biologische Vielfalt im Hartholz-Auenwald“. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr an der Burg Lenzen. Anmeldung unter 038792/1221.

Den Wissenschaftlerinnen über die Schulter schauen kann man am Freitag bei der Exkursion in den Auwald in Lenzen. Quelle: Dieter Damschen

Putlitz – Von Freitag bis Montag wird bei Putlitz das Goa-Musik-Festival Voov Experience gefeiert. Näheres unter www.voov-festival.de.

Von Freitag bis Montag wird bei Putlitz wieder ein Goa-Musik-Festival gefeiert. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Sonnabend, 18. September

Alt Daber – Am Daberturm in Alt Daber wird das zweite Heidefest gefeiert. Von 11 bis 17 Uhr gibt es unter anderem Führungen durch den Miniaturpark und den Findlings- und Kräutergarten, Aktionen für Kinder, ein Bühnenprogramm und ein Quiz. Eine Wanderung in die Wittstocker Heide beginnt kurz nach der Eröffnung des Festes.

Rund um den Daberturm in Alt Daber wird am Sonnabend das Heidefest gefeiert. Quelle: André Reichel

Breese – Zum World Cleanup Day sind alle Breeser, Groß Breeser und Kuhblanker aufgerufen, ab 9.30 bis 12.30 Uhr für ein schöneres, gepflegtes Umfeld zu sorgen und Müll einzusammeln. Schwerpunkte sind Bushaltestellen, Friedhöfe und das Areal rund um den Baggersee. Treffpunkte sind in Breese das Sporthaus am Baggersee, in Klein Breese der Spielplatz, in Groß Breese an der Kirche und in Kuhblank im Rundling.

Freyenstein – Ihr Stadtfest feiern die Freyensteiner ab 10 Uhr im Schlosspark. Ein Flohmarkt, Vorführungen der Feuerwehr, der Kinder der Kita „Spatzennest“ und der Taekwondo-Gruppe sowie Musik von Rob Wilson gehören zum weiteren Programm des Tages. Um 19 Uhr beginnt eine Tanzveranstaltung mit der „Magic Show Band“ aus Wittstock.

Hasenwinkel – Beim Verein Plateau in Hasenwinkel 10 beginnt um 11 Uhr der Tanzworkshop „Freier Tanz – Einblicke und Ausblicke“ mit Hilla Steinert. Der Workshop findet im ehemaligen Stall des Kunst- und Kulturvereins Plateau statt und ist offen für alle – Anfänger, Fortgeschrittene, Profis (nach vorheriger Anmeldung).

Maritim wird es am Sonnabend beim Konzert des Kyritzer Shantychores „Stella maris“ in Herzsprung. Quelle: Agentur

Herzsprung – Maritime Lieder von Kap Hoorn bis zum Ostseestrand erklingen um 16 Uhr auf dem Pfarrhof in Herzsprung. Zu Gast ist der Kyritzer Shantychor „Stella maris“. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

Zum Pflanzen- und Ideentausch wird am Sonnabend auf der Burg Lenzen eingeladen. Quelle: Annika Badenhop

Lenzen – Rund um das Thema Naturgarten geht es auf der Burg Lenzen. Um 13 Uhr wird es Gelegenheit geben, dieses Gartenprinzip kennenzulernen. Der Einsteigervortrag von Corinna Herrmann wird das 3 Zonen-Prinzip erläutern und Tipps für die Pflanzenauswahl zur Anlage des eigenen Gartens beinhalten. Ab 14 Uhr startet eine Saatgut- und Pflanzentauschbörse im Burgpark an der Orangerie. Anmeldung unter 038792/1221.

Liebenthal – In Liebenthal wird ab 14.30 Uhr das Dorffest gefeiert. Es warten Attraktionen wie Hüpfburg, Wasserspaß und ein Süßigkeitenwagen auf die Kinder. Ab 15.30 Uhr gibt es ein Programm mit der Stimmungskanone Harry Wuchtig.

Barbara Steude ist Mitwirkende bei der Klostermusik am Sonnabend in Marienfließ. Quelle: Veranstalter

Marienfließ – Die nächste Klostermusik in der Stiftskirche Marienfließ beginnt um 16 Uhr und steht unter dem Titel „Der uns durchs Gehör erquickt“. Es erklingen Werke von Bach bis Holst. Im Park und im sogenannten „Klosterbusch“ kann man vorher oder nachher gern verweilen und die Natur genießen.

Perleberg – Das nächste Stadtkomplizen-Treffen findet in Perleberg, Großer Markt 10, statt. Beginn ist um 11 Uhr mit einem Workshop, um 14 Uhr startet ein Stadtrundgang. Mit den Stadtkomplizen haben die Städte Perleberg und Wittenberge einen gemeinsamen Bürgerbeteiligungsprozess gestartet. Es werden Ideen für den Wandel der Innenstädte zu lebendigen Begegnungsorten ausgetauscht und ausprobiert.

Ein Fest wird am Sonnabend und Sonntag an der Neuen Mühle in Perleberg gefeiert. Quelle: Bernd Atzenroth

Perleberg – An der Neuen Mühle in Perleberg wird am Sonnabend und Sonntag ein Fest gefeiert. Beginn ist am Sonnabend um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen, Leckerem vom Grill und Bumperball. Die Kids können sich auf einer Hüpfburg austoben. Ein Unterhaltungsprogramm mit „Sprotte“ beginnt um 15 Uhr, Tanz mit einem DJ um 18 Uhr.

Beim Familienzentrum des SOS-Kinderdorfes in Pritzwalk findet am Sonnabend ein Flohmarkt statt. Quelle: privat

Pritzwalk – Ein Baby- und Kindersachenflohmarkt findet von 10 bis 13 Uhr auf dem Hof des Familienzentrums vom SOS-Kinderdorf in Pritzwalk, Hagenstraße 20, statt. Auf die kleinen und großen Besucher wartet ein großes Angebot an Kindersachen, Spielsachen, Kinderautositze, Fahrräder und vieles mehr. Der große Spielplatz auf dem Gelände lädt zum Verweilen ein. Für Verpflegung ist mit einem Kuchenbuffet und Bratwurst gesorgt.

Putlitz – Ein Jazz- und Lyrikabend beginnt um 17.30 Uhr in der Pfarrscheune Putlitz. Zu Gast ist das Rainer Maria Rilke-Projekt.

Sonntag, 19. September

Blüthen – Das 2. Jahresfest wird ab 14 Uhr am Pfarrhausmuseum in Blüthen gefeiert. Auf dem Programm stehen Musik und Gespräche, Führungen, Kaffee und Kuchen, Gegrilltes und Getränke. Für Unterhaltung sorgen die Blüthener Jagdhornbläser und das Duo Sweet Harmony.. Zur gleichen Zeit trifft ein von Pferden gezogener historischer Leichenwagen ein, der künftig in einem Pavillon am Pfarrhausmuseum ausgestellt wird.

Frehne – Ein Tanzgottesdienst mit Melsene Laux aus Dänemark beginnt um 9 Uhr in der Frehner Kirche. Getanzt wird zu den Themen Lebensfreude, Dankbarkeit, ehmen und Geben sowie Ernte.

Perleberg – Das Fest an der Neuen Mühle in Perleberg findet ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen seine Fortsetzung. Von 13 bis 16 Uhr gibt es Livemusik mit „Blecheinander“.

Von MAZonline