Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 29. Oktober

Marienfließ – „Open Stage Time“ heißt es ab 19.30 Uhr in der Stiftskirche zu Marienfließ. Die Gottesdienstbühne ist frei für das, was jeder mitbringt. Das kann ein Instrument, ein Gedicht, eine Klage, ein Lied, ein Lobpreis, ein Gebet, ein Gedanke sein.

„Open Stage Time“ heißt es am Freitag in der Stiftskirche Marienfließ Quelle: privat

Sonnabend, 30. Oktober

Blandikow – Halloween wird ab 17 Uhr auf dem Hof der Dörbb-Tenne in Blandikow gefeiert. Auf die kleinen Besucher warten dort Kinderschminken, basteln und Stockbrot, für die Großen grillt die Feuerwehr und schenkt Heißgetränke aus.

Auf dem Hof der Dörbb-Tenne in Blandikow können am Sonnabend Groß und Klein Halloween feiern. Quelle: Christian Bark

Freyenstein – Zum Laternenumzug lädt der Freyensteiner Freizeitclub ab 17 Uhr ein. Los geht es auf dem Marktplatz, Ziel ist die Badeanstalt. Hier erwartet die Besucher ein Feuer mit Knüppelteig und Gegrilltem sowie ein kleines Programm der Freyensteiner Kita „Spatzennest“.

Gerdshagen – Auf dem Sportplatz in Gerdshagen findet ab 11 Uhr ein Drachenfest statt. Zum Programm gehören Spiele und eine Kinderdisco. Die Kids können sich schminken lassen und auf einer Hüpfburg austoben. Ab 15 Uhr präsentieren Saskia, Magdalena und Elly Hits von den Beatles bis Billie Eilish. Für den kleinen Hunger gibt es Kaffee, Kuchen, Kesselgerichte sowie Leckeres vom Grill.

Perleberg – Motorrad Jansen in Perleberg, Pritzwalker Straße, ist um 17 Uhr der Treffpunkt für eine Motorrad-Fackelfahrt durch Perleberg. Sie endet mit einem Gottesdienst auf dem Großen Markt.

Am Sonnabend und Sonntag veranstaltet der Pritzwalker Kleintierzuchtverein seine Vereinsschau. Quelle: Beate Vogel

Pritzwalk – Seine 102. Vereinsschau veranstaltet der Pritzwalker Kleintierzuchtverein und Umgebung am Sonnabend und Sonntag in seinem Vereinsheim, An der Wegemühle 3. Geöffnet ist am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr, am Sonntag von 9 bis 15 Uhr. 340 Kleintiere stellen sich zur Schau.

Wittenberge – Die Veranstaltung mit dem Kabarettisten Uwe Steimle im Wittenberger Kultur- und Festspielhaus ist verschoben worden. Sie findet nun am 10. Februar 2022 um 19.30 Uhr an gleicher Stelle statt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Zu einer Halloweenparty mit Tag der offenen Tür lädt am Sonnabend der MSC Wölfe Wittstock ein. Quelle: Christian Bark

Wittstock – Zum Tag der offenen Tür mit großer Halloweenparty lädt der Verein MSC Wölfe Wittstock am Heidering ein. Von 13 bis 17 Uhr erwartet die Besucher eine Liveband, ein Grill- und Bierstand sowie Speedwaytraining.

Sonntag, 31. Oktober

Kehrberg – In der Kehrberger Kirche beginnt um 16 Uhr eine Hubertusmesse. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Getränken im Gemeindehaus.

Eine Hubertusmesse wird am Sonntag in der Kehrberger Kirche gefeiert. Quelle: Stephanie Fedders

Lenzen – In der Katharinenkirche Lenzen findet die Krönung des Projektes „Luthers Tisch“ statt. Das Chorwerk wird um 14 Uhr im Gottesdienst uraufgeführt. Es wurde vom Lenzener Kirchenchor und seinen Freunden eigens komponiert. Zu hören sind lustige Luther-Sprüche aus den Tischreden des Reformators.

Teilnehmer des Projektes "Luthers Tisch", das am Sonntag in der Katharinenkirche in Lenzen uraufgeführrt wird. Quelle: privat

Reckenthin – Der Berliner Fotograf Eric Pawlitzky ist im Jahre 1981 innerhalb von neun Tagen von Leipzig nach Schwerin gewandert und dabei auch durch Reckenthin gekommen. Über diese Tour ist ein Film entstanden, der um 17 Uhr im Beisein des Filmemachers im Kulturhaus Reckenthin zu sehen ist.

Wittenberge – Die Landeskirchliche Gemeinschaft Wittenberge lädt um 17 Uhr zum Adonia-Mini-Musical „Auf der Suche“ in die Rathausstraße 31 in Wittenberge ein. In ihren Herbstcamps produzierten Jugendliche aus Berlin und Brandenburg ein Video, welches sich um ein Mädchen dreht, das unter einer Krankheit leidet und sich ausgestoßen und verlassen fühlt.

Wittenberge – Die Sängerin Monika Martin gibt um 17 Uhr ein Kirchensolokonzert in der Stadtkirche zu Wittenberge. Das Repertoire umfasst nicht nur jene Lieder, die man in der Kirche vom Gottesdienst her kennt. Es sind Lieder, die zu einem Klangerlebnis werden, das der Seele gut tut. Titel wie „Großer Gott wir loben Dich“ oder das „ Ave Maria“ werden nicht fehlen.

Wittstock – Zu einem Halloween-Nachmittag lädt der Wittstocker Quartierstreff in der Röbeler Vorstadt in die Clara-Zetkin-Straße 7 ein. Von 14 bis 17 Uhr wird gebastelt, es gibt ein Kuchenbuffet und Musik. Bei Dunkelheit ist ein Laternenumzug geplant.

Von MAZonline