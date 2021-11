Prignitz

Das Wochenendprogramm in der Prignitz zeigt sich hier auf einen Blick. Die Orte sind alphabetisch aufgeführt. Bitte prüfen Sie beim Veranstalter, ob sich Änderungen ergeben haben.

Freitag, 5. November

Heiligengrabe – Zum Filmabend wird um 19 Uhr in den Stülersaal des Kloster Stift zum Heiligengrabe eingeladen. Unter dem Motto „Wenn Gott ins Kino geht“ wird der Film „Im Himmel, unter der Erde – Der jüdische Friedhof in Berlin-Weißensee“ von Britta Wauer gezeigt.

Der Film "Harold and Maude" ist am Freitag in der Gaststätte Lamprecht in Lindenberg zu sehen. Quelle: Veranstalter

Lindenberg – Innerhalb der Filmreihe „Freiheit und Musik“ wird in der Gaststätte Lamprecht in Lindenberg der Film „Harold and Maude“ mit der Musik von Cat Stevens gezeigt. Beginn ist um 19 Uhr. Für die Veranstaltung gelten aufgrund der Corona-Pandemie die 2G-Regeln – Zutritt haben nur Personen, die entweder geimpft oder genesen sind. Weitere Infos und Tickets unter www.phronesis-diskurs.de/veranstaltungen.

In der Wittstocker Stadthalle ist am Freitag Arved Fuchs mit seiner Multivisionsshow „Ocean Change“ zu Gast. Quelle: Arved Fuchs

Wittstock – Die Multivisionsshow „Ocean Change: Die Arktis – eine Welt im Wandel“ von und mit dem Polarforscher Arvid Fuchs ist um 19.30 Uhr in der Wittstocker Stadthalle, Ringstraße, zu sehen. Die Expedition „Ocean Change“ beleuchtet die Auswirkungen des Klimawandels, der Vermüllung der Meere und Landschaften sowie das Artensterben. Kartennachfrage unter Telefon 03394/42 95 50.

Sonnabend, 6. November

Blumenthal – Seine Vereinsschau führt der Blumenthaler Kleintierzuchtverein am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr durch. Ausstellungsort ist das Vereinsheim in der Straße der Einheit. Liebhaber der Kleintierzucht können 611 Tiere, darunter 110 Kaninchen, 292 Hühner, 159 Tauben und 50 Enten und Gänse von 48 Züchtern bestaunen.

Seine Vereinsschau mit über 600 Tieren führt am Sonnabend und Sonntag der Blumenthaler Kleintierzuchtverein durch. Quelle: Annika Jensen

Pritzwalk – Ein Herbstputz beginnt um 10 Uhr im Pritzwalker Hainholz.

Sonntag, 7. November

Blumenthal – Kleintierschau von 9 bis 15 Uhr im Blumenthaler Vereinsheim der Kleintierzüchter (siehe Sonnabend).

Brügge – Eine Hubertusmesse mit Taufe wird um 14 Uhr in der Persiuskirche zu Brügge gefeiert. Die Parforcehornbläser werden spielen und für das leibliche Wohl auf Jägerart wird gesorgt. Für den Gottesdienst gilt das Coronakonzept der Landeskirche.

Das Puppentheater Karotte zeigt am Sonntag in Freyenstein das Stück „Die kleine Peperonika". Quelle: privat

Freyenstein – In der Hofstube des Schlosses Freyenstein ist um 17 Uhr das Puppentheater Karotte zu Gast. Gezeigt wird das Stück „Die kleine Peperonika“ und ist geeignet für Kinder ab 5 Jahre.

Silmersdorf – Zur Hubertusmesse laden der Jagdverband Pritzwalk und die Kirchengemeinde Mertensdorf um 10 Uhr in die Kirche Silmersdorf ein.

Beim Lichtersonntag in Wittenberge sind wieder die Stelzenläuferinnen in der Einkaufsstraße unterwegs. Quelle: Constanze Stehr

Wittenberge – Nach einem Jahr Pause lädt der Wittenberger Interessenring wieder zum Lichtersonntag. Die Geschäfte in der Bahnstraße haben von 14 bis 18 Uhr geöffnet, und viele Händlerinnen und Händler haben ihr Kommen zugesagt. In der Einkaufsstraße sind leuchtende Stelzenläuferinnen unterwegs, für die Kids gibt es ein Kinderkarussell und weitere Angebote. Um 17.30 Uhr startet ein Laternenumzug, im Anschluss daran eine Feuershow auf dem Paul-Lincke-Platz.

"Eule findet den Beat" heißt es am Sonntag beim Kinder-Theater-Konzert im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge Quelle: Agentur Koralle Blau

Wittenberge – „Eule findet den Beat“ lautet das Kinder-Theater-Konzert, das um 16 Uhr im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge beginnt. Eine kleine Eule begibt sich auf Entdeckerflug und will die kleinen und großen Besucher mit unterschiedlichen Musikstilen in Begeisterung versetzen. Wichtig ist: Wer nicht vollständig geimpft ist oder nicht als genesen gilt, muss einen Antigen-Schnelltest oder einen PCR-Test vorlegen (ausgenommen Kinder bis 6 Jahre). Ticketnachfrage unter 03877/92 91 81.

Romantische Salonmusik mit Mira Lange und Martin Seemann erklingt am Sonntag im Schloss-Museum in Wolfshagen. Quelle: Sabine Wild

Wolfshagen – Mira Lange, Klavier, und Martin Seemann, Violoncello, musizieren um 15 Uhr im Schloss-Museum Wolfshagen. Zu hören gibt es romantische Salonmusik von Franz Schubert, Robert Schumann, Carl Schuberth und Johannes Brahms. Es wird darum gebeten, die 2G-Regel einzuhalten und sich anzumelden unter Telefon 038789/6 10 63.

Von MAZonline